Más de 100 trabajadores de Plantium, la empresa dedicada a soluciones para el sector agropecuario en Villa Constitución, Santa Fe, recibieron telegramas de despido que marcaron el inicio de una profunda crisis laboral y económica en la compañía.

Una empleada de la firma, Natalia Arce, registró en video el momento en que sus compañeros eran llamados uno por uno para recibir la notificación formal que ponía fin a sus contratos laborales. Las imágenes difundidas en redes sociales reflejan el clima de conmoción y tristeza que se vivió ese día.

Tras casi un mes de las desvinculaciones, los trabajadores despedidos mantienen una protesta con carpas frente a la planta, mientras que la empresa se encuentra en concurso de acreedores. A pesar de la crisis, Plantium conserva a aproximadamente 70 empleados con el objetivo de sostener sus operaciones.

El propietario de Plantium, Jorge Gentili, está enfocado en recuperar las ventas y los ingresos necesarios para afrontar el pago del 100% de las indemnizaciones. Esta deuda fue incorporada al concurso de acreedores, y según el plan presentado, los trabajadores despedidos serán prioritarios para cobrar una vez que la empresa mejore su situación financiera. La misma situación afecta a Gentec, otra empresa vinculada a Gentili.

Antes de los despidos masivos, la empresa atravesó dificultades para abonar los salarios, realizando pagos fraccionados durante aproximadamente cuatro meses, con entregas semanales de $200.000. Además, los intentos de negociar retiros voluntarios con los sindicatos no prosperaron, lo que desembocó en el cierre repentino de la planta y los despidos el 30 de octubre.

Despidos en Plantium Foto: Captura de video.

Sobre las causas de esta crisis, Gentili atribuyó la situación a la caída de las ventas, problemas de cobranza y el endeudamiento acumulado, así como a las dificultades de sus clientes fabricantes de maquinaria para cumplir con sus pagos. Desde el sector sindical, se destacó el impacto negativo que genera la competencia de productos importados, especialmente de origen chino, que se venden a precios hasta cinco veces menores.

Fulvio Monti, representante de los trabajadores de Gentec, explicó que “algunos sistemas de piloto automático para maquinaria agrícola pueden costar hasta cinco veces menos que los fabricados en el país”, y agregó que la disminución general del consumo también es un factor clave en la crisis que atraviesa la industria.