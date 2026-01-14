La crisis en una famosa empresa de lácteos pone en riesgo 700 empleos

La situación de Lácteos Verónica, empresa con tres plantas ubicadas en Santa Fe —Clason, Lehmann y Suardi—, se agravó significativamente, poniendo en peligro los empleos de 700 trabajadores directos. La paralización casi total de la producción y los salarios atrasados desde octubre generan un panorama crítico para la firma y sus empleados.

En la planta de Clason, situada a 12 kilómetros de Totoras sobre la ruta nacional 34, el transporte que solía trasladar a los operarios dejó de funcionar debido a las deudas impagas. Los empleados, a pesar de la ausencia del colectivo, se presentan en la parada para dejar constancia del incumplimiento patronal mediante una exposición civil ante la comisaría local.

El diputado provincial Carlos Del Frade denunció que "la patronal de Lácteos Verónica decidió parar las tres plantas en la provincia de Santa Fe, dejando 700 familias en la calle. Les deben salarios desde octubre" y calificó la situación como una "brutal síntesis de la impunidad empresarial".

Desde septiembre de 2025, la única actividad que mantiene la empresa es la elaboración a fasón de leche en polvo para terceros en la planta de Lehmann, sin perspectivas de expansión ni nuevos contratos. El acuerdo de pagos semanales por un millón de pesos, establecido para afrontar deudas, se cayó el 8 de enero de 2026, complicando aún más la situación.

Además de los salarios atrasados, Lácteos Verónica acumula deudas millonarias con proveedores, incluyendo tambos y prestadores de servicios, lo que afecta a toda la cadena productiva vinculada a la empresa.

Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe informaron que no existen novedades sobre la continuidad del plan de fasones, ni sobre modalidades de pago o ventas de las plantas industriales. Por su parte, Carlos De Lorenzi, director de Lechería provincial, reconoció que aunque la producción santafesina crece sostenidamente, existen casos particulares de crisis como el de Verónica y SanCor.

El Ministerio de Desarrollo Productivo aseguró que se trabajó para facilitar el acceso a financiamiento y promover vínculos con empresas que pudieran suministrar leche a fasón, además de buscar inversores y socios estratégicos. "Desde el Ministerio se realizaron todas las acciones posibles para acompañar el proceso, y en los próximos días está prevista una nueva reunión con los dueños de la empresa para continuar trabajando en alternativas de solución", explicó De Lorenzi.

La crisis que atraviesan Lácteos Verónica, junto con otras firmas históricas como SanCor, Arsa y La Suipachense, afecta a más de 2.200 trabajadores en total, con salarios atrasados, suspensiones y falta de tareas, poniendo en riesgo no solo la supervivencia de las compañías sino también el tejido social y económico de las localidades donde operan.