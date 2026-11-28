En su planteo destacan que esta medida va en contra de los planteado en la Ley de Modernización Laboral.

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) , de la provincia de Buenos Aires, manifestó su rechazo a la resolución 260/26 del Ministerio de Trabajo bonaerense, que establece la presentación mensual de documentación laboral por parte de las empresas. Desde el sector expresaron que la medida suma trámites y costos, y solicitaron que se suspenda su aplicación.

La normativa crea el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), a través del cual los empleadores deberán enviar de manera digital recibos de sueldo, comprobantes bancarios, acuerdos individuales y datos sobre los salarios abonados. También deberán informar el sistema utilizado para controlar los horarios de trabajo.

Desde la Federación señalaron que estas exigencias representan una carga administrativa para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. En ese sentido, consideraron que se trata de una medida que se aparta de la simplificación administrativa y advirtieron que implica "una carga onerosa y burocrática" para los empleadores.

En su planteo, la entidad sostuvo que la resolución contradice la Ley de Modernización Laboral y su decreto reglamentario. Según explicaron, esa normativa establece que la registración laboral vigente es suficiente y que no pueden exigirse requisitos adicionales por parte de otras autoridades.

También señalaron que parte de la documentación solicitada ya está en poder del Estado a través de los sistemas de registro e información existentes. Por eso, consideraron que los nuevos requisitos son redundantes y advirtieron que el régimen de sanciones por presentar la información fuera de término "atenta contra el sostenimiento de las empresas, el trabajo y el empleo".

Daniel Prieto, presidente de FEHGRA.

Por último, la Federación aclaró que no busca limitar las facultades de control del Ministerio de Trabajo, pero insistió en la necesidad de revisar la resolución y suspender su implementación.