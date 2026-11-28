Lo encontraron escondido bajo una pila de ropa en un centro de rehabilitación.

Un docente de 48 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires, acusado de ofrecerle drogas a sus alumnas menores de edad e incitarlas a prostituirse. El hombre, conocido como "El tío", era profesor de Ciencias Naturales en un colegio de La Boca y habría aprovechado su lugar de autoridad para vincularse con las adolescentes fuera del ámbito escolar.

La investigación permitió determinar que el acusado mantenía contacto con las estudiantes a través de las redes sociales. Según las sospechas de los investigadores, les ofrecía drogas para consumo personal y para comercializar y habría incitado a algunas de ellas a ejercer la prostitución.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes, a cargo de Cecilia Amil Martín, y de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 33, especializada en Violencia de Género.

De qué se lo acusa

El docente quedó imputado por promoción o facilitación de la prostitución, agravada por el presunto abuso de una situación de vulnerabilidad y de una relación de poder o autoridad, además de tratarse de víctimas menores de edad. También se le atribuye corrupción de menores agravada por su condición de educador.

A esas figuras penales se le suman distintos delitos relacionados con drogas como entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes, facilitación de un lugar para su consumo y comercialización de sustancias.

Según la investigación, estas acciones también contemplan agravantes por haber tenido como posibles destinatarias a menores de edad y por el presunto aprovechamiento de su función docente.

Lo encontraron escondido en un centro de rehabilitación

A partir del avance de la causa, las autoridades dispusieron que el profesor fuera apartado de su cargo en el colegio. Además, la Fiscalía ordenó un allanamiento en su domicilio, pero los efectivos no lograron encontrarlo allí. Finalmente dieron con su paradero en un centro de rehabilitación en el que se encontraba internado.

El procedimiento tuvo un desenlace bastante particular. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al sospechoso escondido bajo una pila de ropa, dentro de una sala de lavado.