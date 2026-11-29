El sueño de ver a la Fórmula 1 correr por las calles de Mar del Plata estuvo mucho más cerca de lo que hoy parece. En marzo de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció oficialmente que la ciudad sería sede de un Gran Premio durante tres temporadas consecutivas. Incluso se había diseñado un circuito callejero de cinco kilómetros, con 18 curvas y tramos junto al mar. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse y terminó convirtiéndose en una de las grandes promesas deportivas que quedaron pendientes.

La promesa de tener la Fórmula 1 en Mar del Plata

La presentación se realizó el 14 de marzo de aquel año, durante un mensaje transmitido por Cadena Nacional. Acompañada por el ministro de Turismo, Enrique Meyer, la mandataria confirmó que la competencia se disputaría a fines de noviembre o principios de diciembre de 2013 y que tendría continuidad durante 2014 y 2015. "Si Dios quiere, vamos a tener Fórmula 1 en la Argentina durante tres años", expresó. El intendente Gustavo Pulti respaldó el anuncio y aseguró que las gestiones habían comenzado en 2009, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Bernie Ecclestone descartó la propuesta de inmediato.

El trazado proyectado contemplaba un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros, con 18 curvas y un ancho de entre 12 y 16 metros. La propuesta aprovechaba sectores de Playa Grande, la Base Naval y la Escollera Norte para construir un escenario costero que llegó a compararse con el de Mónaco. Según las estimaciones difundidas entonces, los autos podrían girar en un minuto y 33 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 321 kilómetros por hora. El diseño había sido elaborado por especialistas vinculados a la FIA y al entorno del ingeniero Hermann Tilke.

La organización también exigía una inversión millonaria. En abril de 2012 se informó que el Estado nacional aportaría la mitad del presupuesto, calculado en unos 20 millones de dólares por carrera, mientras que la empresa Time For Fun estaría a cargo de la organización. Otras estimaciones elevaron el costo a 25 millones por competencia. El periodista especializado Pablo Vignone, por su parte, calculó que el plan completo para tres temporadas podía alcanzar los 320 millones de dólares, al incluir el canon de la categoría, las obras y el montaje de las instalaciones. Esa cifra, de todos modos, no correspondía a un presupuesto oficial aprobado.

Las primeras señales de que el anuncio no tenía el respaldo contractual necesario aparecieron pocos meses después. En mayo de 2012, Bernie Ecclestone, entonces responsable comercial de la Fórmula 1, declaró que no había visto ningún contrato ni existía un acuerdo firmado para correr en Argentina. En septiembre, el país quedó afuera del calendario provisional de 2013 y el empresario descartó que la competencia pudiera realizarse ese año. Desde Singapur, incluso cuestionó a quienes llevaban adelante las negociaciones y sostuvo que habría una carrera cuando trataran "con gente seria".

El diseño del trazado fue elaborado por especialistas.

La caída de las expectativas también abrió una discusión política en la ciudad. Las autoridades municipales intentaron sostener la posibilidad de trasladar el Gran Premio a 2014, pero la concejal radical Vilma Baragiola presentó un pedido de informes para conocer quiénes habían participado de las gestiones, qué contactos se habían realizado y cuánto dinero se había destinado al proyecto desde 2009. El expediente también preguntaba por los viajes de técnicos vinculados al equipo de Tilke. Además, trascendió que el Municipio había desistido de organizar una carrera de Turismo Carretera en Punta Mogotes por la superposición con los planes de la máxima categoría.

Un rumor que volvió a correr de la mano del furor por Colapinto

Aunque la posibilidad de traer la Fórmula 1 volvió a mencionarse en los años siguientes, nunca se tradujo en una negociación concreta. En 2024, el impacto de Franco Colapinto impulsó una nueva iniciativa de concejales para crear una mesa de trabajo que analizara una eventual postulación de Mar del Plata. Sin embargo, se señaló que la ciudad no cumplía algunos requisitos de infraestructura hotelera exigidos por la categoría. Así, el circuito costero que llegó a tener recorrido, medidas y proyecciones de velocidad nunca se construyó, y el Gran Premio anunciado para tres temporadas quedó como una historia que casi cambia para siempre el lugar de la ciudad en el automovilismo internacional.