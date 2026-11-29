La perfomance del argentino venía siendo perfecta pero una parada de más de seis segundos de demora complicó por completo el resultado final.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Qatar 2026 con un 13° puesto en una carrera en la que volvió a apostar por una estrategia diferente para intentar meterse en la zona de puntos. El piloto de Alpine largó desde la 14° posición, ganó un lugar en la primera vuelta y llegó a ubicarse entre los diez mejores gracias a sus largos períodos sin ingresar a boxes. Sin embargo, las detenciones y el desarrollo de la competencia terminaron alejándolo de su objetivo.

La carrera comenzó con una buena maniobra del argentino, que rápidamente superó a su compañero Pierre Gasly para subir al 12° lugar. Con neumáticos duros, Colapinto fue uno de los pocos pilotos que eligió esa alternativa desde la largada y aprovechó las primeras paradas de sus rivales para escalar posiciones. En la vuelta 17 ya estaba sexto y, posteriormente, llegó a ubicarse noveno, aunque todavía debía cumplir con sus detenciones obligatorias.

La primera visita a boxes llegó en la vuelta 28, cuando Alpine llamó al argentino para colocar neumáticos duros. Sin embargo, una demora de los mecánicos de más de ocho segundos arruinó por completo lo que estaba siendo una perfomance perfecta hasta el momento y salió detrás de Gasly en el 14° puesto. La escudería decidió entonces ordenar un cambio de posiciones y Colapinto recuperó una ubicación.

En la vuelta 43, Franco llegó a ubicarse noveno gracias a otro stint largo, pero todavía necesitaba realizar una segunda parada. Finalmente, ingresó en la vuelta 48 para colocar neumáticos medios y regresó a la pista en el 13° lugar. Desde allí intentó avanzar en el tramo final, aunque no consiguió recuperar las posiciones necesarias para alcanzar la zona de puntos. De todas maneras, terminó por delante de Gasly, su compañero de equipo en Alpine.

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, que aprovechó las complicaciones de George Russell en su detención en boxes para quedarse con el primer puesto. El británico terminó segundo y Oscar Piastri completó el podio para McLaren. Por su parte, Max Verstappen finalizó cuarto y aseguró matemáticamente el subcampeonato del Mundial de Pilotos, detrás del italiano. Así, Colapinto se despidió de Qatar con un 13° puesto, una posición ganada respecto de la largada y una estrategia que le permitió pelear durante buena parte de la carrera, aunque sin premio en el clasificador.

Clasificación final

Antonelli +25 Russell +18 Piastri +15 Verstappen +12 Norris +10 Hamilton +8 Leclerc +6 Hadjar +4 Lawson +2 Bortoleto +1 Bearman Hulkemberg Colapinto Gasly

Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli 427 Max Verstappen 316 George Russell 282 Lewis Hamilton 275 Lando Norris 274 Charles Leclerc 256 Oscar Piastri 182 Isack Hadjar 126 Liam Lawson 91 Pierre Gasly 52 Arvid Lindblad 38 Franco Colapinto 35

Campeonato de Constructores

Mercedes 709 Ferrari 531 Red Bull 456 McLaren 456 Racing Bull 116 Alpine 87

El fin de semana que viene se terminará la temporada en Abu Dhabi en el que Franco Colapinto buscará ganarle el mano a mano a Arvid Lindblad para terminar en el puesto 11 del campeonato de pilotos.