La perra de un año que era intensamente buscada, después de escaparse de su nuevo hogar, cerca de la zona de La Loma. Apareció este domingo, en la esquina de su casa.

Se trata de Gina, una perra que fue rescatada en Santa Clara y adoptada el lunes pasado, pero el sábado se perdió mientras todavía se encontraba en proceso de adaptación de su nueva familia. Después de una intensa búsqueda y difusión, la perrita volvió por sus propios medios a su nueva casa.

En diálogo con 0223, la mujer que la rescató había contado que la última vez que la vieron fue en la zona de Paso y Corrientes. Según relató, la familia intentó seguirla, pero la perdió de vista y desde entonces no volvieron a tener noticias de su paradero. Hasta este domingo cuando un vecino la vio en la esquina.

Así fue el reencuentro con su dueño.

En el momento en el que vecino le da aviso a la familia, su nuevo dueño la llama desde la casa, y pese a recién estar adaptándose, Gina respondió al llamado y entró nuevamente a la casa. "Es increíble", comentó la rescatista a 0223.

La historia de Gina comenzó cuando su anterior dueña le comunicó a la rescatista en una consulta por castración, que debía mudarse en una semana y que no podía llevarse a la perra, ni a su cachorra. "Me puse a buscar adopción. Tenía una semana y las empecé a publicar. A la cachorrita le conseguí enseguida y a Gina también le conseguí bastante rápido", relató.

Cómo fue la desaparición de Gina

El lunes pasado, la rescatista llevó a Gina a su nuevo hogar y advirtió a la familia sobre su comportamiento. Como todavía no reconocía a sus adoptantes, habían comenzado a acostumbrarla al uso de la correa dentro del parque, sin sacarla a la calle.

El sábado, uno de los integrantes de la familia que no vive en la casa, abrió una puerta y la perra logró salir mientras la reja del parque permanecía abierta por el ingreso de materiales de construcción.

La familia intentó seguirla por la calle Paso, pero la perdió de vista a la altura de Corrientes. "Es una perra muy escapista, muy asustadiza y muy buena. Le cuesta entrar a una casa y pasar por una puerta le da miedo", explicó la rescatista.