Vacaciones más cortas: por qué Mar del Plata puede ganarle a Brasil en la temporada

La devaluación del Real volvió más atractivo el destino brasileño para algunos argentinos, aunque especialistas sostienen que la costa argentina mantiene su competitividad. La clase media ajusta sus presupuestos y opta por estadías más cortas o escapadas de fin de semana.

Con Brasil como uno de los principales destinos elegidos por los argentinos para vacacionar, Mar del Plata se prepara para una nueva temporada en un escenario de competencia marcada por el tipo de cambio y el poder adquisitivo. Sin embargo, las distancias y la reducción de los días de descanso aparecen como factores que pueden inclinar la balanza a favor de la Costa Atlántica.

El movimiento turístico es similar al del verano pasado

El referente de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, Alfredo Lavalle, señaló en diálogo con 0223 que el movimiento turístico que se observa hasta el momento es similar al de la temporada anterior y que todavía es prematuro determinar si habrá un crecimiento.

“Brasil siempre ha sido una competencia de peso y más aún con la devaluación que tuvo el real”, reconoció, aunque destacó que la cercanía de los destinos argentinos representa una ventaja frente a quienes deben recorrer largas distancias para llegar a las playas brasileñas.

La clase media adapta sus presupuestos y distribuye los días de descanso a lo largo de enero y febrero.

En ese sentido, Lavalle consideró que el acortamiento de las vacaciones también favorece a Mar del Plata y al resto de la costa bonaerense. “Estar acá en la costa argentina, por supuesto, no es lo mismo que recorrer de pronto más de 1.500 kilómetros”, explicó.

La reducción de las estadías también repercute en el mercado de alquileres temporarios. Según el referente del sector, la clase media, que históricamente funcionó como uno de los principales motores de la actividad turística, debe adaptar sus vacaciones a la situación económica y priorizar gastos.

“Es el gran segmento de clase media, que de alguna manera es el motor de toda la actividad, no solo turística, el que va adecuando a su presupuesto, en este caso las vacaciones”, sostuvo Lavalle. En ese contexto, explicó que cada vez más turistas optan por distribuir sus días de descanso en distintos momentos del verano, con un fin de semana en enero y otro en febrero, en lugar de realizar una estadía prolongada.

Así, mientras Brasil continúa posicionándose como una alternativa atractiva por el tipo de cambio, Mar del Plata apuesta a la cercanía, la posibilidad de viajar por pocos días y una modalidad de vacaciones más flexible para sostener el movimiento turístico durante la temporada.