Visitaba a todos los vecinos de Güemes pero hace días que no aparece: ¿dónde está Tito?

Tito es querido por todos los vecinos y comerciantes de la zona, y piden que aparezca.

Por su simpatía y carisma, Tito ya es considerado por vecinos y comerciantes del paseo comercial Güemes como un habitante más. Durante el día, pasea entre los locales y visita las casas donde todos le dan cariño, pero hace días que no aparece.

Florencia es una de las personas que vive en la zona y que hace más de diez años conoció a este perrito en la calle. Decidió, desde entonces, darle amor y un hogar, por lo que cada noche el mestizo cruza con border collie duerme en su casa.

Sus paseos diurnos duran horas, pero Tito siempre vuelve. Sin embargo, las últimas dos noches no apareció. "Tengo miedo que alguien se lo haya llevado", lamentó la mujer.

"Es de todos, todos lo queremos. Por favor, necesitamos que lo compartan y todos los que puedan aporten algún dato para que aparezca", pidió la dueña con la difusión de su imagen.

Ante cualquier información o dato, comunicarse al 2234566691 o al instagram @florenciaarcelus.