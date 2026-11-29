La jornada de este domingo terminó con una máxima que llegó a los 32,6°, donde varios marplatenses y turistas disfrutaron de la playa. Para este lunes, el Servicio Nacional Meteorológico (SMN) anticipa probabilidad de lluvias.

De cara al comienzo de la semana, el lunes presentará condiciones diferentes, con mayor nubosidad y temperaturas más moderadas, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Para mañana se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 28°C. Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que el resto de la jornada estará atravesado por la nubosidad.

En las primeras horas del día se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, aunque perderán intensidad durante la tarde.

Hacia la noche, en tanto, podrían registrarse tormentas aisladas y volverán las ráfagas de viento, nuevamente con velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.