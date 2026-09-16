“Todo el mundo lo vio, pero no podemos dar con él”: buscan desesperadamente a Titán

La familia busca a su perrito desde el pasado viernes 11.

La desesperación crece con el paso de las horas. Titán, un pitbull de carácter amigable, se perdió el viernes y desde entonces su familia recorre distintos puntos de la ciudad para intentar encontrarlo.

Según contó una lectora a 0223, varias personas aseguran haberlo visto o cruzado, pero hasta el momento ninguna de esas pistas permitió dar con él. La última referencia concreta fue este martes por la mañana, cuando lo vieron en inmediaciones de García Lorca y Antártida Argentina.

“Todo el mundo lo vio o lo cruzó, pero no podemos dar con él”, contó la familia, que continúa buscándolo y pidió especialmente que, si alguien logra encontrarlo, lo retenga y se comunique con ellos.

La búsqueda se intensificó después de que pasara otra noche sin novedades. “Estamos cerca, pero ya pasó otra noche y no tenemos ningún dato”, expresaron con preocupación.

Quienes hayan visto a Titán, sepan dónde se encuentra o puedan aportar algún dato sobre su recorrido pueden comunicarse al 223 633 6981.