Una perra de un año es intensamente buscada, después de escaparse de su nuevo hogar, cerca de la zona de La Loma. Se trata de Gina, una perra que fue rescatada en Santa Clara y adoptada el lunes pasado, pero el sábado se perdió mientras todavía se encontraba en proceso de adaptación de su nueva familia.

En diálogo con 0223, la mujer que la rescató contó que la última vez que la vieron fue en la zona de Paso y Corrientes. Según relató, la familia intentó seguirla, pero la perdió de vista y desde entonces no volvieron a tener noticias de su paradero.

Gina tiene un año, es de tamaño mediano, pelaje negro y pecho blanco. También tiene las puntas de las patas blancas y las delanteras presentan algunas pintitas negras. Es peluda y tiene características similares a las de un Border Collie.

La historia de Gina comenzó cuando su anterior dueña le comunicó a la rescatista en una consulta por castración, que debía mudarse en una semana y que no podía llevarse a la perra, ni a su cachorra. "Me puse a buscar adopción. Tenía una semana y las empecé a publicar. A la cachorrita le conseguí enseguida y a Gina también le conseguí bastante rápido", relató.

Cómo fue la desaparición de Gina

El lunes pasado, la rescatista llevó a Gina a su nuevo hogar y advirtió a la familia sobre su comportamiento. Como todavía no reconocía a sus adoptantes, habían comenzado a acostumbrarla al uso de la correa dentro del parque, sin sacarla a la calle.

El sábado, uno de los integrantes de la familia que no vive en la casa, abrió una puerta y la perra logró salir mientras la reja del parque permanecía abierta por el ingreso de materiales de construcción.

La familia intentó seguirla por la calle Paso, pero la perdió de vista a la altura de Corrientes. "Es una perra muy escapista, muy asustadiza y muy buena. Le cuesta entrar a una casa y pasar por una puerta le da miedo", explicó la rescatista.

Cómo reconocerla y qué hacer si la encuentran

Al momento de desaparecer llevaba un collar rosa y una chapita con números de contacto, aunque existe la posibilidad de que ya no los tenga. Su rescatista cree que podría estar escondida entre pastizales o en algún terreno descampado, ya que no esta acostumbrada a los autos.

Además destacó que "Gina" es su nuevo nombre y no lo reconoce, aunque con anterior (Goodi), tampoco respondía.

Por eso, pidió que quienes la vean intenten no asustarla ni perseguirla. "Es importante tratar de retenerla y llamarme o, en todo caso, si ven que no se puede atrapar, seguirla y no perderla de vista hasta que pueda llegar yo a buscarla", solicitó.

Quienes tengan información sobre Gina pueden comunicarse por mensaje al 2235370167.