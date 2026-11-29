Mar del Plata quedó entre los municipios del país que alcanzaron el máximo puntaje en transparencia fiscal. General Pueyrredon obtuvo 100 puntos en el nuevo ranking de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que analizó el nivel de difusión de información económica y financiera de 87 distritos argentinos.

El municipio integra el grupo de las 18 localidades bonaerenses que consiguieron cumplimiento estricto, la categoría más alta del relevamiento, junto a Berisso, Escobar, General San Martín, Junín, La Matanza, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Moreno, Necochea, Olavarría, Pergamino, San Isidro, Tandil, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

La iniciativa forma parte del denominado Nodo Municipal, una herramienta desarrollada por ASAP para comparar la transparencia de las administraciones locales a partir de la información que publican en sus páginas web oficiales.

Qué aspectos se tienen en cuenta

Para sumar puntos, ASAP evaluó cinco aspectos: la publicación del presupuesto, la situación económica financiera, la ejecución presupuestaria, el stock de deuda y la ejecución del gasto según su finalidad y función.

En esa línea, la organización aclaró que el índice no mide el cumplimiento jurídico de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya que los municipios no están obligados a adherir a esa norma. En cambio, busca determinar qué información ponen a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos y con qué nivel de detalle.

Además del grupo de cumplimiento estricto, el ranking contempla otras categorías: cumplimiento alto, para los municipios que obtuvieron entre 80 y 95 puntos; medio, para los que alcanzaron entre 62 y 70; bajo, para los que registraron entre 15 y 50; y nulo, para aquellos que no sumaron puntos.

Cómo quedaron los otros municipios bonaerenses

Entre los distritos de la provincia que no alcanzaron el puntaje máximo aparecen Bahía Blanca y Luján, con un cumplimiento alto. Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, General Rodríguez, Tigre y San Miguel en el nivel medio.

Lomas de Zamora, Almirante Brown, Campana, Ituzaingó, José C. Paz, Morón, Pilar, Presidente Perón y Quilmes quedaron ubicados en el nivel bajo.

Por último, entre los municipios bonaerenses que obtuvieron cero puntos figuran Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, La Costa, Merlo, San Fernando y San Nicolás.