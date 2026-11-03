Fue el peluquero de las estrellas y terminó vendiendo pochoclos y cortando el pelo a domicilio en una favela

Rubén Orlando fue uno de los peluqueros preferidos de las estrellas, estuvo rodeado de las luces del jet set y llegó a asegurar que fue pareja de Graciela Alfano, algo que la mediática se encargó de negar. Pero, las vueltas de la vida hicieron que también conozca el ostracismo. Incluso, se tuvo que ir a vivir a Brasil y terminó viviendo en una favela, donde llegó a vender manzanas con pochoclos para sobrevivir. "Lo hice y no se me cayeron los anillos" contó alguna vez.

Ahora, el coiffeur pasó por la tele, otra vez se vio envuelto en alguna que otra discusión, y después tuvo un período de silencio. Ahora reapareció en sus redes sociales con algunas novedades: se fue a vivir a Buzios, en el estado de Río de Janeiro, y avisó que atiende a domicilio.

Las cosas cambiaron y el hombre que tenía una vida 5 estrellas y rodeado de famosos ahora corta el pelo a domicilio para vivir. Algunos lo criticaron y él atacó por Facebook con dos mensajes: "A los que me forrean porque hoy corto a domicilio espero que jamas se enfrente con un chico armado que lo quiera asaltar" puso en uno, y en el otro escribió "Muchos hablan porque hoy corto a domicilio. A los que me critican les digo cuidado porque la vida no es lineal", aseguró.