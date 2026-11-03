Esta consulta no incluye el domicilio exacto del elector, sino únicamente su nombre y apellido, junto a la sección y circuito electoral asignados.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de la consulta del padrón electoral provisorio para las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2027. Los argentinos podrán verificar si están inscriptos y solicitar correcciones hasta el 30 de noviembre a través del sitio web oficial www.padron.gob.ar.

Esta consulta no incluye el domicilio exacto del elector, sino únicamente su nombre y apellido, junto a la sección y circuito electoral asignados.

Para realizar la consulta, es necesario ingresar el número de DNI, el género y el distrito electoral correspondiente al domicilio del elector. Desde la CNE enfatizaron la importancia de que los ciudadanos revisen sus datos para garantizar que la información sea correcta y puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

“La participación electoral comienza también con la información”, señalaron desde la Cámara, destacando que confirmar la inclusión en el padrón es una forma sencilla de contribuir al proceso democrático. Además, los jóvenes que votarán por primera vez podrán comprobar si ya están incorporados en el registro.

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón electoral hasta el 30 de noviembre para que los ciudadanos verifiquen sus datos.

Esta consulta no incluye el domicilio exacto del elector, sino únicamente su nombre y apellido, junto a la sección y circuito electoral asignados.

Respecto a las elecciones de 2027, el Código Nacional Electoral establece que se realizarán el cuarto domingo de octubre, es decir, el domingo 24 de octubre de 2027. La convocatoria oficial debe realizarse al menos con 90 días de anticipación y detallará el día de votación, distrito, cargos a elegir, número de candidatos y el sistema electoral aplicable.

En estos comicios se elegirán presidente y vicepresidente para el período 2027-2031, además de renovar 130 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Asimismo, en 21 provincias se votará gobernador y vicegobernador, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se elegirán jefe y vicejefe de Gobierno.