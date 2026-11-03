"Me importa nada": Julieta Prandi rompió el silencio y fulminó a su ex

Julieta Prandi volvió a la radio tras su ruptura con Emanuel Ortega y aprovechó el móvil de Intrusos para aclarar rumores que estuvieron circulando. "Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se enteró de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las decisiones que estaba teniendo", apuntó la actriz.

La también conductora, sostuvo: "Estoy como cualquier persona que se separa después de seis años de una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso".

También fue consultada por la cantidad de comentarios y apreciaciones que generó su divorcio a pocos días de su casamiento y Prandi descartó: "Creo que las parejas son de a dos, todo el resto es periferia".

Sobre los comentarios de los familiares y amigos del Clan Ortega Prandi fue tajante al asegurar que "No merecen ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima".

"No voy a dar tantos detalles. Es mi vida privada, estoy separada. No hay mucho más para agregar". "En estas semanas me sorprendieron muchísimas cosas, pero ya está", consideró la actriz.