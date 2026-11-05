Choris, bondiola y playa: así se vive la previa de Aldosivi-River en Mar del Plata

La previa de Aldosivi-River ya se vive en los alrededores del Minella, donde los vendedores preparan sus puestos para recibir a los hinchas. Foto: 0223.

El movimiento empezó mucho antes del pitazo inicial. A pocas horas del partido entre Aldosivi y River, Mar del Plata ya respira fútbol y en los alrededores del estadio José María Minella hay una postal que se repite en cada gran encuentro: parrillas encendidas, olor a choripán y vendedores que preparan todo para una jornada que promete ser intensa.

Choris, hamburguesas, panchos, sánguches de bondiola y hasta chinchulines forman parte del menú que espera a los hinchas. Con los puestos prácticamente listos, los trabajadores acomodan la mercadería, ponen la carne sobre las planchetas y ultiman los detalles para aprovechar una tarde en la que esperan una importante cantidad de clientes.

Choripanes, hamburguesas y sánguches de bondiola forman parte de la oferta gastronómica para quienes se acerquen al estadio.

La expectativa está puesta especialmente en la llegada de los hinchas visitantes. Según contaron los vendedores a 0223, se prevé el arribo de alrededor de 70 micros desde Buenos Aires, una convocatoria que alimenta las expectativas de una buena jornada de ventas.

Las parrillas ya están encendidas y los vendedores esperan una jornada de mucho movimiento por la llegada de los simpatizantes de River.

Pero la previa no se vive solamente alrededor del Minella. Con el buen tiempo como aliado, muchos hinchas de River que llegaron a la ciudad aprovecharon las horas anteriores al encuentro para acercarse a la playa, disfrutar del sol y combinar fútbol con una escapada a Mar del Plata.

Muchos simpatizantes de River que llegaron desde Buenos Aires aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de la playa antes del encuentro.

La ciudad se prepara así para una tarde diferente, con visitantes que copan distintos puntos y un estadio que volverá a recibir público de los dos equipos.

El encuentro se disputará este jueves desde las 15, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Para el partido se habilitaron 10.000 entradas para los simpatizantes de River.

Los vendedores esperan una importante convocatoria de público, con alrededor de 70 micros de hinchas visitantes previstos para el partido.

En paralelo, se desplegará un operativo especial de tránsito. El ingreso del público visitante será por avenida Canosa y habrá cortes de circulación en el sector comprendido entre Juan B. Justo y Vértiz.

Por ahora, la previa tiene todos sus ingredientes: fútbol, sol, playa y el infaltable ritual de comer algo al paso antes de entrar a la cancha.