Aldosivi confirmó cómo serán la venta de entradas y el operativo de seguridad para recibir a River con las dos hinchadas en el Minella

El Tiburón confirmó los detalles para la compra de localidades de ambas parcialidades y el operativo de seguridad previsto para este jueves a las 15 en Mar del Plata.

A dos días del encuentro, que genera expectativa por disputarse con ambas parcialidades, Aldosivi anunció cómo será la venta de entradas para sus hinchas y los de River, además de los detalles del operativo de seguridad. El partido se disputará este jueves a las 15 en el estadio José María Minella, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Venta de entradas de Aldosivi

🔰Predio deportivo

-Martes y miércoles de 10 a 18 hs.

🔰Tienda Tiburón (Olavarría 2967)

-Martes y miércoles de 10 a 20 hs



-Jueves de 10 a 13 hs

Valores: $60.000 popular / $80.000 Platea

👉🏼(Socios entran con noviembre pago y DNI físico en mano)

Venta de entradas para River

Ya están a la venta en la plataforma feverup.com (único medio)

Valores: $100.000 popular / $140.000 platea descubierta.

👉🏼Personas con CUD deberán pasar por la oficina de socios del predio para canjear entrada, cupos limitados

👉🏼Técnicos podrán pasar también por la oficina de socios del predio para retirar su entrada, cupos limitados.

Operativo de Seguridad

En cuanto al operativo de seguridad, se dispuso un importante despliegue para garantizar el normal desarrollo del encuentro entre Aldosivi y River. Habrá alrededor de 340 efectivos policiales, 185 agentes de seguridad privada, 45 empleados de UTEDYC y cuatro ambulancias, además de un servicio de asistencia médica.

Por otra parte, las puertas del estadio José María Minella se abrirán a las 12, tres horas antes del inicio del partido, previsto para las 15. La parcialidad del Millonario ingresará por la Diagonal Canosa y tendrán la popular y platea descubierta sur para ubicarse. Mientras que los hinchas del "Tiburón" ingresarán por la Avenida de las Olimpiadas y ocuparán como siempre la popular y platea descubierta sur.