Aldosivi-River cambió de fecha: la noticia que prepara un Minella con las dos hinchadas

Aldosivi ya conoce cuándo recibirá a River en Mar del Plata: el encuentro se jugará el jueves 5 de noviembre a las 15, luego de la modificación del calendario por la visita del papa León XIV al país. La medida implica que no habrá partidos durante el fin de semana en la provincia de Buenos Aires y obliga a reprogramar uno de los compromisos más esperados por el público marplatense. El cruce se disputará en el estadio José María Minella y contará con ambas parcialidades, en un partido que puede tener mucho en juego para los dos equipos.

Para el Tiburón, el encuentro podría adquirir una importancia determinante en la pelea por mantener la categoría. Primero deberá visitar a Racing este viernes y necesita una victoria, además de que Deportivo Riestra no le gane a Talleres, para llegar al cruce con River con posibilidades matemáticas de conservar su lugar en Primera División. De darse esos resultados, el equipo marplatense afrontaría el compromiso en el Minella con la ilusión de sostener la pelea hasta el final.

La agenda de la lucha por la permanencia también podría tener otro movimiento. Si se cumplen esos resultados, el partido entre Deportivo Riestra e Independiente, en Avellaneda, podría disputarse el mismo jueves 5 de noviembre a las 15, para que ambos encuentros se jueguen en simultáneo. La definición dependerá de la programación oficial, pero la posibilidad refleja la importancia de coordinar los partidos que pueden influir directamente en la pelea por evitar el descenso.

El encuentro también será especial por la presencia de los hinchas de River en Mar del Plata. El público visitante podrá ocupar la popular y la platea descubierta norte del estadio José María Minella. De esta manera, se espera un marco con ambas parcialidades para un duelo que despierta expectativa tanto entre los simpatizantes del Millonario como entre los del conjunto portuense.

En las próximas horas se esperan novedades sobre el operativo de seguridad de la APREVIDE y el mecanismo de venta de entradas para los hinchas de River. Los detalles oficiales permitirán conocer cómo podrán acceder al estadio los simpatizantes del equipo que conduce su cuerpo técnico, en una visita que tendrá un atractivo adicional: River también buscará sumar puntos importantes para sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores. Para Aldosivi, en cambio, cada resultado puede ser decisivo en una recta final en la que se juega su permanencia en la máxima categoría.