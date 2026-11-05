Espectáculo en el cielo: los restos del cometa Halley que iluminarán la madrugada de Mar del Plata

Un fenómeno astronómico tendrá como escenario el cielo de Mar del Plata durante la madrugada del 6 de mayo de 2027. Se trata de las Eta Acuáridas, una lluvia de meteoros formada por partículas que dejó el cometa Halley en su recorrido alrededor del Sol. El fenómeno alcanzará su máxima actividad entre la noche del 5 y la mañana del 6, con condiciones especialmente favorables para observarlo desde el hemisferio sur.

Cómo ver el la lluvia de meteoros del cometa Halley

El origen de estos destellos está en los fragmentos de polvo y roca que el Halley fue desprendiendo a lo largo de su órbita. Cada año, cuando la Tierra atraviesa esa corriente de partículas, algunas ingresan a la atmósfera a una velocidad cercana a los 65 kilómetros por segundo y se desintegran, generando las conocidas estrellas fugaces. El mismo cometa también da origen a las Oriónidas, otra lluvia de meteoros que suele alcanzar su máximo en octubre.

La desintegración genera la aparición de las estrellas fugaces.

De acuerdo con los calendarios astronómicos, las Eta Acuáridas estarán activas entre el 19 de abril y el 28 de mayo de 2027, aunque su mayor intensidad se espera durante la primera semana de mayo. En condiciones ideales, la tasa puede llegar a los 50 meteoros por hora. Se trata de una cifra teórica: no significa que desde Mar del Plata se vayan a observar necesariamente 50 destellos en una hora, ya que la contaminación lumínica, la altura del radiante y las condiciones del cielo influyen en la cantidad visible.

Uno de los puntos a favor de esta edición será la Luna Nueva, que coincidirá con la fecha del máximo y prácticamente no aportará luz al cielo nocturno. Además, las Eta Acuáridas son particularmente favorables para el hemisferio sur, donde la constelación de Acuario -de la que parecen provenir los meteoros- alcanza una posición más conveniente antes del amanecer. Los destellos pueden aparecer en distintas partes del firmamento, aunque su trayectoria parece remontarse hacia esa región.

Uno de los puntos a favor será la Luna Nueva.

Para intentar disfrutar del fenómeno en la ciudad, lo recomendable será buscar un lugar oscuro, alejado de las luminarias urbanas y con buena vista hacia el horizonte este. La mejor oportunidad llegará durante las horas previas a la salida del Sol, por lo que conviene comenzar la observación de madrugada y darle tiempo a los ojos para acostumbrarse a la oscuridad. No hacen falta telescopios ni binoculares: alcanza con mirar una porción amplia del cielo y tener paciencia.