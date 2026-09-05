Mar del Plata, a oscuras en pleno día: un eclipse nunca visto va a tapar casi todo el cielo

Un suceso científico de magnitud histórica genera asombro en la Costa Atlántica tras confirmarse los detalles oficiales de su llegada. Los especialistas anunciaron que Mar del Plata va a quedar completamente a oscuras en pleno día porque un eclipse nunca visto va a tapar casi todo el cielo. La ciudad será el escenario principal de un eclipse anular de Sol que transformará el paisaje costero a comienzos de 2027. El fenómeno promete atraer a miles de visitantes y curiosos que buscarán presenciar la transformación del firmamento sobre el mar.

Cómo será el eclipse anular que vivirá Mar del Plata

El acontecimiento astronómico coincidirá con el desarrollo del VI Workshop de Astronomía en los Andes, programado entre el 4 y el 6 de febrero de 2027. Durante esas jornadas se reunirán en la localidad investigadores, educadores, apasionados de la ciencia y referentes de la industria turística. El encuentro analizará la relación entre los estudios espaciales y el desarrollo sostenible, usando las playas locales como un mirador natural privilegiado. La expectativa crece en la comunidad por el impacto que tendrá la llegada de expertos de todo el mundo.

El evento atraerá a cientos de científicos de todo el planeta.

Este tipo de espectáculo visual se produce cuando la Luna se posiciona exactamente delante del Sol sin llegar a taparlo de manera total. Ese alineamiento dejará visible un borde de luz resplandeciente alrededor del satélite, dando forma al famoso efecto denominado anillo de fuego. En la zona balnearia el grado de ocultación superará el 86% de la superficie del disco solar. La fase de máxima intensidad provocará una sensación de penumbra total durante unos 7 minutos seguidos en pleno mediodía.

Las proyecciones confirmaron que el eclipse solar ocurrirá el 6 de febrero de 2027, comenzando el proceso cerca de las 10:45 de la mañana. La etapa anular más impactante se desarrollará entre las 12:24 y las 12:32, alcanzando su punto pico exacto a las 12:28. Los coordinadores de la actividad enfatizan la necesidad de usar lentes homologados y filtros adecuados para evitar daños graves en la vista durante la observación. El horario matutino y la posición sobre la costa ofrecerán una postal perfecta para los fotógrafos.

El fenómeno se podrá apreciar desde las playas.

La coincidencia de las fechas de verano convertirá al evento en una atracción turística adicional durante la temporada marplatense. La transmisión global del fenómeno posicionará a la región en las noticias científicas de todo el planeta: así, se aguarda la llegada de esa jornada histórica para experimentar, aunque sea por un rato, minutos de penumbra en mitad del día.