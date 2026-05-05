Captaron el paso de un cometa en el cielo marplatense: no se repetirá hasta en 170.000 años

Las dos primeras semanas de mayo son las mejores para observarlo en el hemisferio sur.

Desde la página Meteorología Aficionada Mar del Plata compartieron una postal poco habitual del cielo nocturno marplatense: el paso del cometa C/2025 R3 PanSTARRS, que fue registrado durante la noche del pasado sábado en una zona rural cercana a la ciudad. “Un espectáculo que no pasa todos los días", destacaron.

La imagen, tomada en inmediaciones del Camino de los Alemanes, cerca de El Sosiego, muestra al cometa surcando el cielo estrellado sobre un paisaje de campo, con árboles en silueta y el horizonte apenas iluminado. En un contexto de nubes, humedad y luna llena, el fenómeno logró apreciarse con claridad.

El cometa proviene de la Nube de Oort y no se espera su regreso hasta dentro de unos 170.000 años (Foto: Lucas D´Ortone).

Según detallaron, las fotografías fueron captadas a la altura de la ruta 2, en una noche que no ofrecía las mejores condiciones, pero que igualmente permitió obtener una postal impactante: el núcleo verdoso del cometa y una extensa cola azulada que se proyecta en el firmamento.

“Un espectáculo que no pasa todos los días. Las condiciones no eran las ideales, pero el cometa estaba ahí y valió la pena salir a intentarlo una vez más”, valoraron desde la cuenta de Facebook.

De acuerdo a sitios especializados, este cometa de largo período (aproximadamente 170.000 años) fue descubierto en septiembre de 2025 y alcanzó su perihelio (máximo acercamiento al Sol) entre el 19 y 20 de abril, siendo su máxima aproximación a la Tierra el lunes 27 del mes pasado.