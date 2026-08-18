Salió el sol y Mar del Plata volvió a sonreír: cómo estará el clima este miércoles
Sube la temperatura en la ciudad y crece el movimiento en las calles. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la siguiente jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una seguidilla de jornadas grises, volvió a salir el sol en Mar del Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una continuidad de las condiciones favorables durante este miércoles.
En principio, para la noche del martes se espera viento suave (7-12 km/h) proveniente del noroeste, cielo algo nublado y que la temperatura descienda hasta los 8°.
En cuanto al miércoles, el organismo proyectó una máxima de 14° y una mínima de 5°, superiores a las registradas anteriormente, aunque en la mañana se prevén ráfagas de hasta 50 km/h desde el noroeste y neblina.
No obstante, la intensidad del viento cesaría a partir de la tarde, en la que anuncian que sople del mismo sector a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, igual que a la noche, pero desde el oeste.
Y por el lado del cielo, se mantendrá parcialmente nublado tras el mediodía y no anticipan precipitaciones en la ciudad.
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