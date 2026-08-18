Salió el sol y Mar del Plata volvió a sonreír: cómo estará el clima este miércoles

Anuncian ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana del miércoles.

Después de una seguidilla de jornadas grises, volvió a salir el sol en Mar del Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una continuidad de las condiciones favorables durante este miércoles.

En principio, para la noche del martes se espera viento suave (7-12 km/h) proveniente del noroeste, cielo algo nublado y que la temperatura descienda hasta los 8°.

Nuevamente, se espera una tarde de miércoles con pasajes de sol.

En cuanto al miércoles, el organismo proyectó una máxima de 14° y una mínima de 5°, superiores a las registradas anteriormente, aunque en la mañana se prevén ráfagas de hasta 50 km/h desde el noroeste y neblina.

No obstante, la intensidad del viento cesaría a partir de la tarde, en la que anuncian que sople del mismo sector a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, igual que a la noche, pero desde el oeste.

Y por el lado del cielo, se mantendrá parcialmente nublado tras el mediodía y no anticipan precipitaciones en la ciudad.