Buscan crear una red comunitaria para prevenir el suicidio y capacitar a referentes en Mar del Plata

El programa Cuidarnos propone capacitar a docentes, entrenadores y referentes comunitarios para reconocer señales de alerta y orientar a quienes necesitan ayuda.

Un proyecto de ordenanza que busca fortalecer la prevención del suicidio y la atención comunitaria de situaciones de crisis emocional comenzó a tratarse en el Concejo Deliberante, en el marco de distintos indicadores que alertan sobre una situación crítica en materia de salud mental, fundamentalmente en jóvenes. La iniciativa, impulsada por la concejal del Pro Florencia Ranellucci, pasó por la Comisión de Salud, donde se resolvió solicitar informes a distintas áreas municipales y entidades vinculadas con la temática antes de continuar con su análisis.

Los pedidos de información estarán dirigidos a las secretarías de Salud y Desarrollo Social, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), la Mesa de Prevención y Postvención del Suicidio y el Colegio de Psicólogos. El objetivo es reunir aportes de los organismos que trabajan en el territorio y evaluar los alcances de la propuesta.

La Comisión de Salud solicitó informes a distintas áreas municipales y entidades profesionales antes de avanzar con el tratamiento.

La iniciativa plantea la creación del programa municipal "Cuidarnos", una red comunitaria de primeros auxilios en salud mental destinada a promover la capacitación, sensibilización y articulación entre instituciones y vecinos. La propuesta apunta a que personas que mantienen vínculos cotidianos con distintos sectores de la comunidad puedan reconocer situaciones de sufrimiento emocional, ofrecer una primera escucha y orientar hacia los dispositivos de atención correspondientes.

Qué propone el programa "Cuidarnos"

El proyecto contempla capacitaciones voluntarias para mayores de 18 años, entre ellos familiares, docentes, entrenadores, dirigentes deportivos, referentes religiosos, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos interesados en adquirir herramientas básicas para acompañar a personas que atraviesen una crisis.

Entre los contenidos previstos figuran el reconocimiento temprano de manifestaciones de sufrimiento emocional y posibles señales de alerta, herramientas de escucha activa y comunicación empática, pautas de actuación ante situaciones de angustia intensa y criterios para solicitar asistencia especializada ante posibles indicadores de riesgo suicida.

También se propone brindar información sobre los dispositivos municipales, provinciales y nacionales de orientación y atención disponibles, además de establecer mecanismos de articulación entre las instituciones participantes y los servicios de salud.

Florencia Ranellucci, concejal del PRO e impulsora del proyecto para crear una red comunitaria de primeros auxilios en salud mental.

La Secretaría de Salud municipal sería la autoridad de aplicación, con responsabilidad sobre la planificación, coordinación, supervisión técnica, implementación y evaluación del programa.

Un aspecto que el proyecto establece expresamente es que las personas capacitadas no podrán realizar diagnósticos, evaluaciones clínicas de riesgo ni tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Su función estará limitada a la prevención, la orientación y el acompañamiento inicial. Ante una situación de riesgo grave o inminente, deberán procurar la intervención inmediata de profesionales o servicios de emergencia.

La propuesta también contempla la posibilidad de celebrar convenios con universidades, colegios profesionales, instituciones educativas, organizaciones sociales y entidades deportivas y culturales para colaborar en las actividades de formación.

Una implementación progresiva

El programa se desarrollaría en distintas etapas: sensibilización comunitaria, capacitación de referentes, articulación institucional y acompañamiento y actualización de quienes completen las instancias formativas.

Además, la autoridad de aplicación debería realizar un seguimiento periódico de las actividades, contemplando la cantidad de capacitaciones, participantes, instituciones involucradas y cobertura territorial.

Se esperan los informes de distintas reparticiones municipales para avanzar en el tratamiento.

El proyecto prevé que los gastos de implementación sean atendidos con las partidas presupuestarias correspondientes a la Secretaría de Salud, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, y establece un plazo de 90 días para su reglamentación una vez que la eventual ordenanza sea promulgada.