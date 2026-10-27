Felipe Pettinato tuvo una recaída y está internado nuevamente

Felipe Pettinato permanece internado por complicaciones relacionadas con su salud mental. Según explicó su hermana, que se estaba haciendo cargo del mediático imitador de Michael Jackson, los médicos a cargo del tratamiento tomaron la decisión para poder seguirlo de cerca.

“Tuvo una recaída y, por supuesto, que estuve ahí para intervenir. Es su equipo tratante el que decidió, no es algo que decida yo. Él nunca abandonó el tratamiento. Es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo”, contó al aire la actriz en Primicias Ya (América).

Además, reveló que Felipe estaba viviendo con ella hasta tres días antes de que lo hospitarlizaran y que pudo advertir cómo su estado fue empeorando. “Fuimos viendo cómo fue desmejorando, porque cualquiera que pase por esa situación es muy difícil de sobrellevar. La adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas. Fue para abajo y terminamos en esto”, lamentó.

Durante sus declaraciones, Tamara también hizo referencia a las condiciones en las que se encontraba su hermano antes de la internación. Según explicó, Felipe cumple prisión domiciliaria desde hace seis meses, en el marco de otra causa judicial derivada de la principal, y utiliza una tobillera electrónica.

“Está preso domiciliario por otra causa que se desprendió de la causa principal, está preso hace seis meses, entonces no es que estaba bárbaro y bien”, señaló.

La situación judicial está vinculada, entre otros antecedentes, al incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento, donde murió su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo.

En abril de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Esa pena fue unificada con otra condena de nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, dictada en 2024.

Entre las condiciones impuestas por la Justicia se encuentra la continuidad de un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas, además de otras pautas de supervisión judicial.