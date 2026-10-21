Peligra la validez de certificados por razones de salud mental para acreditar licencias laborales

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires inició una demanda judicial para proteger la validez de los certificados emitidos por profesionales de la Psicología que justifican ausencias laborales relacionadas con problemas de salud mental. Esta acción surge a raíz de la incertidumbre generada por la reciente reforma del artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La modificación legislativa reemplazó el término “facultativos” por “médicos habilitados”, lo que, interpretado de manera estricta, podría invalidar la competencia profesional que tienen los psicólogos para emitir dichos certificados. La causa está en trámite en el Juzgado Federal N.º 2 de La Plata, bajo el expediente FLP N.º 49146/2026, con el juez Ernesto Kreplak a cargo.

El Consejo Superior resolvió iniciar acciones judiciales en defensa de los matriculados.

El recurso fue presentado por el Licenciado Pablo Della Savia, presidente del Consejo Superior del Colegio bonaerense, quien representa a más de 30.000 psicólogos matriculados en la provincia. Desde la entidad sostienen que la nueva redacción debe interpretarse en conjunto con otras normativas, como la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, la Ley N.º 23.277 sobre el Ejercicio Profesional de la Psicología y la Resolución N.º 1254/2018 del Ministerio de Educación de la Nación, que reconocen la competencia de los psicólogos en evaluación, diagnóstico y certificación en salud mental.

El Colegio advierte que desconocer estas facultades no solo perjudicaría el ejercicio profesional de los psicólogos, sino también el derecho de las personas a validar situaciones relacionadas con su salud mental en el ámbito laboral. Consideran que una interpretación estricta del artículo 210 podría limitar competencias que otras leyes ya otorgan a los psicólogos en materia de salud mental.

Además, alertan que esta situación podría agravar un problema preexistente: la resistencia de algunos empleadores a aceptar certificados expedidos por psicólogos. La nueva redacción, que menciona exclusivamente a médicos para justificar inasistencias, podría profundizar este escenario desfavorable para los profesionales y los trabajadores afectados.