Nueva crisis y separación entre Pampita y Martín Pepa por un motivo impensado

Pampita y Martín Pepa estarían separados desde hace 15 días, tras una nueva crisis atravesada, según su versión, por la distancia y las agendas laborales. La conductora dio la información al comenzar SQP (América TV), aunque ninguno de los protagonistas se había pronunciado públicamente.

La pareja está separada nuevamente

“La señora Pampita, Carolina Ardohain, está separada. No te enojes. Hace 15 días que está separada”, lanzó Latorre al aire. Según relató, el polista regresó al país hace cerca de un mes, una vez finalizada la temporada de polo. “No quise hablar con Pampita porque me imaginé que se iba a enojar. Ahora va a estar enojada, así que si me querés escribir… Hablé con mucha gente allegada a los dos lados y todos me dicen que hace 15 días estarían separados”, expresó.

Al ampliar la información, Latorre indicó que el supuesto quiebre repetiría conflictos que ya habían aparecido en etapas anteriores de la relación. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita”, aseguró.

La conductora también afirmó que la modelo mantendría expectativas de recomponer el vínculo. “Me dicen que está triste y que ella no quiere que se sepa porque ella tiende a querer arreglarse, siente que no se acabó el amor. Es lo mismo de la última vez que ella lo convenció”, dijo.

En ese sentido, señaló que Ardohain esperaba compartir con Pepa parte de la próxima temporada de verano en Punta del Este. “Ella aspiraba a ir a Punta del Este con él, porque falta poco para las vacaciones, son dos meses”, agregó. “El tema es de siempre: distancia, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa. Por no decir insoportable”, afirmó en el ciclo de América TV.

La relación entre Pampita y Martín Pepa ya había tenido una pausa durante 2025. Luego de varios meses de noviazgo, la distancia entre Argentina y Estados Unidos, donde el polista desarrolla buena parte de sus actividades, se convirtió en una dificultad para sostener los encuentros cotidianos.