Peñarol cortó la racha en Neuquén y sumó su primer triunfo en la Liga Nacional

El equipo de Javier Bianchelli tuvo una buena actuación, lo quebró en el segundo cuarto y consiguió su primera victoria. (Foto: Prensa El Biguá)

En una nueva jornada de la Liga Femenina de Básquetbol en el estadio El Nido de Neuquén, Peñarol le ganó a El Biguá 69 a 54. Guadalupe Demársico fue la jugadora más efectiva para el visitante con 25 puntos, mientras que para el local Julieta Tell convirtió 19 tantos.

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El primer cuarto fue muy disputado, terminando en empate con 15 tantos para cada equipo. En el segundo, el equipo dirigido por Javier Bianchelli logró establecer una ventaja (19 a 11 en el parcial) y se fue al descanso largo 34 a 26, sabiendo que podía llegar en el sur el primer triunfo.

En el tercer período, las comandadas por Javier Ielmini no podían con la defensa en zona de las marplatenses e igualaron el parcial 17 a 17 y de esta manera llegaron al último periodo con el tanteador 51 a 43 a favor de las de Mar del Plata. La falta de efectividad en el local y las anotaciones de Guadalupe Demársico le permitieron a Peñarol ganar el parcial 18 a 11 en el último, para obtener el primer triunfo en la Liga Femenina de Basquetbol.







Peñarol Jugará este viernes frente a Independiente de Neuquén.