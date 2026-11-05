El resumen y las mejores fotos de Aldosivi - River en el Minella

Se vivió una gran tarde en el "José María Minella". Por como estaba el día, porque el sol salió a pleno y porque el estadio lucía como en sus mejores momentos, con público en todos los sectores habilitados, duelo de hinchadas y un ida y vuelta que hizo que siempre el fútbol argentino fuera diferente a cualquier otro lugar del mundo. En lo futbolístico, los dos quedaron en deuda pero, obviamente, River se llevó los tres puntos y algo de tranquilidad en un presente convulsionado, mientras que Aldosivi no pudo sumar en su despedida de la temporada y la Primera División.