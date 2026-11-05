El resumen y las mejores fotos de Aldosivi - River en el Minella
El fútbol siempre es más lindo con ambas parcialidades. Gran tarde en el Mundialista, donde el "millonario" se recuperó de la derrota ante Boca y el "tiburón" se despidió de su gente y la Primera División.
5 de Noviembre de 2026 18:39
Por Redacción 0223
PARA 0223
Se vivió una gran tarde en el "José María Minella". Por como estaba el día, porque el sol salió a pleno y porque el estadio lucía como en sus mejores momentos, con público en todos los sectores habilitados, duelo de hinchadas y un ida y vuelta que hizo que siempre el fútbol argentino fuera diferente a cualquier otro lugar del mundo. En lo futbolístico, los dos quedaron en deuda pero, obviamente, River se llevó los tres puntos y algo de tranquilidad en un presente convulsionado, mientras que Aldosivi no pudo sumar en su despedida de la temporada y la Primera División.
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