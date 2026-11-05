SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Torneo Clausura

El resumen y las mejores fotos de Aldosivi - River en el Minella

El fútbol siempre es más lindo con ambas parcialidades. Gran tarde en el Mundialista, donde el "millonario" se recuperó de la derrota ante Boca y el "tiburón" se despidió de su gente y la Primera División.

Thiago Almada, un campeón del mundo en el Minella. Palavecino aguanta la pelota de espalda. (Fotos: Diego Berrutti)

5 de Noviembre de 2026 18:39

Por Redacción 0223

PARA 0223

Se vivió una gran tarde en el "José María Minella". Por como estaba el día, porque el sol salió a pleno y porque el estadio lucía como en sus mejores momentos, con público en todos los sectores habilitados, duelo de hinchadas y un ida y vuelta que hizo que siempre el fútbol argentino fuera diferente a cualquier otro lugar del mundo. En lo futbolístico, los dos quedaron en deuda pero, obviamente, River se llevó los tres puntos y algo de tranquilidad en un presente convulsionado, mientras que Aldosivi no pudo sumar en su despedida de la temporada y la Primera División.

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar