La figura de Central y el fútbol argentino que se pierde la definición de la tabla anual

Almirón no contará con su jugador "franquicia" en el partido que define la tabla anual, pero espera recuperarlo para los playoffs.

El zurdo Ángel Di María no podrá disputar la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, en la que definirá el campeonato de liga, por resentirse de una pubalgia. El extremo había vuelto a sentir dolor en la última fecha, en la que el “Canalla” se impuso a Sarmiento, y había pedido el cambio al comienzo de la segunda mitad.

Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 7 de noviembre desde las 17:30, necesitando una serie de resultados para ser bicampeón de liga tras otra gran temporada.

El conjunto auriazul definirá la posibilidad de sumar su segundo título en dos meses, tras imponerse a Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional que disputaron en septiembre, pero deberá presentarse sin su máxima figura, Ángel Di María.

El destacado futbolista se resintió de una pubalgia durante la fecha pasada, en la que el elenco rosarino se impuso a Sarmiento y tuvo que pedir el cambio, afirmando en un reportaje posterior que estaba “muerto” a partir del dolor en el “costado izquierdo del pubis”, pero que intentaría estar en la última jornada.

Desde aquel partido, disputado el viernes 30 de octubre en Junín, el futbolista realizó trabajos diferenciados durante los entrenamientos, pero se optó por no acelerar los procesos de recuperación, dado que se trata de un jugador que ha sufrido lesiones a lo largo de su carrera y que la definición de los playoffs del Clausura comenzará la próxima semana.