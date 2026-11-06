Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata ofrecen un nuevo servicio educativo

El Instituto CAQ, junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), anuncia la apertura de inscripciones para la cohorte 2027 de la Especialidad en Programación y Evaluación del Ejercicio, una carrera de posgrado destinada a profesionales vinculados con la actividad física, la salud y el rendimiento deportivo.

La propuesta ofrece una formación académica avanzada que integra conocimientos de fisiología del ejercicio, evaluación funcional, entrenamiento deportivo, nutrición, rehabilitación cardiovascular e investigación científica, con especial énfasis en su aplicación a diferentes poblaciones y contextos profesionales.

La carrera está dirigida a profesores y licenciados en Educación Física, médicos, kinesiólogos, nutricionistas y otros profesionales con título de grado afín.

La cursada comenzará entre marzo y abril de 2027, bajo una modalidad semipresencial, con un encuentro presencial mensual y una duración prevista de 16 encuentros. Las actividades presenciales se desarrollarán en el Instituto CAQ, ubicado en Av. Luro 3868, 2.º piso, Mar del Plata.

El título de Especialista en Programación y Evaluación del Ejercicio es otorgado por la UNLP. Además, la carrera ofrece articulación académica con la Maestría en Deporte.

Se encuentran disponibles bonificaciones especiales para graduados y docentes del Instituto CAQ, graduados de la UNLP y UFASTA, y socios de APEF.

Consultas e inscripciones

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Correo electrónico: info@ispefcaq.edu.ar



