El hijo de “La Reina” se negó a declarar y seguirá detenido

El hijo de “La Reina”, la mujer acusada de liderar la asociación ilícita que operaba en el complejo habitacional Etchepare se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que Lautaro Pereira se entrevistó con dos abogados particulares y no quiso dar su versión tras la imputación que escuchó de parte de la fiscal Florencia Salas.

Lautaro Pereira no quiso dar su versión tras la imputación.

Tal como informó este medio, el hombre de 36 años fue detenido oculto en una vivienda en la zona de Portugal y Pasaje Beruti a dos cuadras del complejo donde detuvieron a trece personas y secuestraron armas, municiones y droga.

La detención se dio tres días después de la detención de Sandra Echeverría, su madre, y de otro joven de 19 años que habían evitado el mega operativo del que participaron mil efectivos policiales.

Una banda vinculada a drogas, amenazas y robos

De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, la organización no solamente se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, sino que también estaría relacionada con amenazas y una serie de hechos delictivos de distinta gravedad.

Entre las modalidades investigadas aparecen robos a mano armada, sustracciones de vehículos y entraderas. Según las tareas de inteligencia, algunos de los presuntos integrantes utilizaban las torres del complejo habitacional como lugares de ocultamiento y refugio para luego desplazarse hacia otros sectores de la ciudad, incluso la zona céntrica, donde habrían cometido distintos ilícitos.

Uno de los aspectos que llamó particularmente la atención de los investigadores fue la utilización de personas armadas en los techos de las torres. Su función habría sido vigilar los movimientos policiales y alertar al resto de la organización ante la presencia de efectivos, facilitando así posibles maniobras de escape.