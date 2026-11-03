Quién es “La Reina”, la mujer al frente de la banda investigada por narcotráfico, amenazas y violentos robos

La investigación sobre la organización delictiva vinculada al narcotráfico, robos, amenazas y desguace de vehículos, que operaba en el barrio Etchepare, sumó dos nuevos nombres.

En las últimas horas, las fuerzas policiales lograron identificar y detener a Sandra Echavarría, de 55 años, conocida como “La Reina”, señalada como la presunta jefa de la banda. Junto a ella también fue arrestado Sebastián Martínez, un joven de 19 años que estaría involucrado en las actividades del grupo.

Ambos quedaron a disposición de la fiscal María Florencia Salas, quien lleva adelante la causa. Las detenciones se concretaron luego de una serie de procedimientos y tareas investigativas que permitieron avanzar sobre las personas que habrían tenido participación en la estructura criminal.

Los 26 allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de armas, droga y documentación.

En el caso de Martínez, su arresto se produjo después de que, durante uno de los allanamientos realizados el lunes por la tarde, los efectivos encontraran documentación personal a su nombre junto a armas y estupefacientes. Si bien el joven no estaba en el lugar cuando se desarrolló el procedimiento, los elementos secuestrados permitieron orientar la investigación hacia su posible vinculación con la organización.

La identificación de Echavarría, en tanto, representa un nuevo avance en una causa que había tenido uno de sus capítulos más importantes durante el megaoperativo desplegado en el barrio Etchepare, donde se realizaron 26 allanamientos con la participación de más de mil efectivos de distintas dependencias policiales.

El procedimiento, encabezado por personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, dejó inicialmente un saldo de 13 personas detenidas, quienes permanecen en prisión.

La mujer de 55 años, señalada como la presunta jefa de la organización, fue detenida en las últimas horas junto a un joven de 19 años.

La investigación se encuentra a cargo de la UFI Nº 1 con intervención del Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo del juez Gabriel Bombini, ambos del Departamento Judicial Mar del Plata.

Una banda vinculada a drogas, amenazas y robos

De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, la organización no solamente se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, sino que también estaría relacionada con amenazas y una serie de hechos delictivos de distinta gravedad.

Entre las modalidades investigadas aparecen robos a mano armada, sustracciones de vehículos y entraderas. Según las tareas de inteligencia, algunos de los presuntos integrantes utilizaban las torres del complejo habitacional como lugares de ocultamiento y refugio para luego desplazarse hacia otros sectores de la ciudad, incluso la zona céntrica, donde habrían cometido distintos ilícitos.

Los 13 apresados durante el megaoperativo continúan en prisión.

Uno de los aspectos que llamó particularmente la atención de los investigadores fue la utilización de personas armadas en los techos de las torres. Su función habría sido vigilar los movimientos policiales y alertar al resto de la organización ante la presencia de efectivos, facilitando así posibles maniobras de escape.

El despliegue policial contó con la colaboración de personal de la Superintendencia FOE para las irrupciones, además de efectivos de las Superintendencias de Cuerpos, Siniestral, Policía Rural y Fuerza Barrial de Aproximación. También se realizaron tareas de saturación preventiva en distintos puntos del territorio.

El arsenal y la droga secuestrada

Los 26 allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de elementos que ahora forman parte de la investigación. Entre ellos se contabilizaron ocho armas de fuego, tanto cortas como largas, una réplica de pistola, armas blancas y alrededor de 50 municiones.

Además, los efectivos encontraron una granada, balanzas, documentación y numerosos envoltorios con estupefacientes: aproximadamente 750 dosis de cocaína y otras 70 de marihuana.

Ambos quedaron a disposición de la fiscal María Florencia Salas.

El material incautado será de relevancia para profundizar las distintas líneas investigativas y determinar el funcionamiento de la organización, así como el rol que habría desempeñado cada uno de sus integrantes.

Los 13 detenidos en el megaoperativo inicial fueron imputados por asociación ilícita, tenencia de materiales peligrosos, tenencia de armas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Con la identificación de Sandra Echavarría, alias “La Reina”, y la detención de Sebastián Martínez, de 19 años, la causa sumó dos nuevos involucrados y continúa avanzando sobre una estructura que tenía al barrio Etchepare como uno de sus principales escenarios delictivos.

Mientras tanto, los 13 detenidos siguen en prisión, a la espera de que avance el proceso judicial y se esclarezcan las responsabilidades de cada uno de los sospechosos.