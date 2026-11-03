“La Reina de Etchepare” negó la acusación y agradeció el operativo: seguirá detenida

La mujer de 55 años acusada de ser la jefa de la asociación ilícita que controlaba el complejo habitacional Etchepare desarticulada hace diez días negó la acusación ante la fiscal Florencia Salas y fue trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán donde quedará alojada.

Sandra Echavarría se entrevistó con miembros de la defensa oficial y escuchó los cargos que le imputan desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1. “La Reina” negó tener relación alguna con los hechos, dijo que era una mujer de familia que se preocupaba por sus hijos y nietos y agradeció la realización del mega operativo porque “le hizo muy bien al barrio”.

La fiscal Salas le confirmó a 0223 que Echavarría está señalada por las testimoniales como la persona que dirigía una banda que cometía todo tipo de delitos. “La acusación es por asociación ilícita, además de la comercialización de estupefacientes y armas, el uso de armas y la reducción de autos y otros objetos robados”, contó.

“La Reina” fue detenida en la vía pública y según los datos que recabaron los investigadores, había escapado de las torres del complejo una hora antes del comienzo del mega operativo del que participaron más de mil policías.

El lunes por la tarde también detuvieron a Sebastián Martínez, un joven de 19 años acusado de tener un rol importante en el grupo y que negó en su declaración vivir en el lugar. Cuando le consultaron por el hallazgo de su documento en uno de los domicilios allanados, dijo que se lo había prestado a un amigo que tenía que ir a un boliche: también quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Con estas dos detenciones, ya son quince las personas alojadas en el complejo penitenciario de Batán en el marco de la misma causa. La Justicia de Garantías ya convirtió en detención la situación de todos los aprehendidos el día del operativo.

El procedimiento, encabezado por personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado había dejado inicialmente un saldo de 13 aprehendidos, el secuestro de ocho armas de fuego, tanto cortas como largas, una réplica de pistola, armas blancas y alrededor de 50 municiones. Además, los efectivos encontraron una granada, balanzas, documentación y numerosos envoltorios con estupefacientes: aproximadamente 750 dosis de cocaína y otras 70 de marihuana.