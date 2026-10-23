“Se creían que estaban cuidando la fortaleza”: cómo era el complejo de Etchepare donde operaba la banda narco

El complejo habitacional del barrio Etchepare, donde se realizó un megaoperativo contra una banda acusada de cometer distintos delitos, presentaba un delicado estado edilicio y era escenario de una organización que, según describió el subsecretario de Seguridad bonaerense, Eduardo Aparicio, contaba con vigías armados en los techos.

En las dos torres allanadas viven más de 90 familias, una situación que encendió la preocupación de las autoridades por las condiciones de seguridad e infraestructura del lugar. "Hoy no entiendo cómo pueden vivir esa gente en ese lugar, porque la verdad corría en riesgo la vida de estas personas", afirmó Aparicio en el marco de una rueda de prensa que brindó en el complejo Juan Vucetich para mostrar los resultados del operativo.

Entre los elementos había armas de fuego cortas y largas, celulares, computadoras y estupefacientes fraccionados en dosis.

Vigías armados en los techos: “Se creían que estaban cuidando la fortaleza”

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la organización de la banda que contaba con vigías, personas armadas en los techos de las torres para advertir sobre la llegada de la Policía y facilitar la fuga de los sospechosos. “Estos delincuentes se creían que estaban cuidando la fortaleza”, graficó.

El funcionario sostuvo que los procedimientos apuntaron contra personas que, de acuerdo con la investigación, alteraban la vida cotidiana de vecinos y turistas.

Durante la conferencia de prensa se exhibieron parte de los elementos incautados en los 26 allanamientos realizados con la participación de más de mil efectivos policiales. En total se secuestraron 8 armas de fuego, entre revólveres, armas tumberas y escopetas; una granada, armas blancas, documentación, balanza, una réplica de pistola, 50 municiones, 750 envoltorios de cocaína y 70 envoltorios de marihuana.

Además, según informó Aparicio, en el complejo se encontraron vehículos abandonados que habrían sido robados a vecinos y turistas en distintos sectores del casco urbano.

El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

El subsecretario destacó el trabajo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado y agradeció la intervención de la fiscal Florencia Salas y del Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo de Gabriel Bombini, que habilitaron las medidas judiciales.