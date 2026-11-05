En imágenes: empezó el 41° Festival Internacional de cine de Mar del Plata
Grandes figuras de la cultura nacional e internacional desfilaron por la alfombra roja. La gala de apertura, celebrada en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, estuvo conducida por Teté Coustarot y Guido Zaffora.
5 de Noviembre de 2026 20:29
Por Redacción 0223
PARA 0223
Público y participantes, en la entrada del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
Andrea Rincón, una de las actrices argentinas protagonistas del Festival.
Personas reunidas en la entrada del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
Cecilia Roth conversa con la prensa en la previa de la proyección de Wild Horse Nine
Mar del Plata se convirtió en la capital continental del cine con una inigualable e histórica apertura de su 41ª edición del Festival Internacional de Cine
Malena Sánchez, entrevistada en la ceremonia.
Gabriel Lerman y Carlos Pirovano son dos de las principales autoridades detrás de la organización del Festival Internacional de Cine
Una joven consulta el programa del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata frente a la boletería del teatro
Dos personas consultan el programa del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata al aire libre
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