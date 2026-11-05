En imágenes: empezó el 41° Festival Internacional de cine de Mar del Plata

Público y participantes, en la entrada del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Andrea Rincón, una de las actrices argentinas protagonistas del Festival.

Personas reunidas en la entrada del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Cecilia Roth conversa con la prensa en la previa de la proyección de Wild Horse Nine

Mar del Plata se convirtió en la capital continental del cine con una inigualable e histórica apertura de su 41ª edición del Festival Internacional de Cine

Malena Sánchez, entrevistada en la ceremonia.

Gabriel Lerman y Carlos Pirovano son dos de las principales autoridades detrás de la organización del Festival Internacional de Cine

Una joven consulta el programa del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata frente a la boletería del teatro