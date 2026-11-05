Mar del Plata volvió a convertirse en la capital del cine internacional

El Festival Internacional de cine de Mar del Plata vuelve de a poco a recuperar su estelaridad de antaño. Con una previa en la que se superaron las 30 mil localidades vendidas con sold out en más de cuarenta funciones, este jueves se puso en marcha la edición 41 del único evento Clase A de Latinoamérica.

Pasadas las 18, las figuras y autoridades invitadas comenzaron a desfilar por la alfombra roja dispuesta en la Rambla, a metros del Teatro Auditorium. La más esperada por el público y los periodistas presentes en el lugar fue Cecilia Roth. También estuvieron presentes Esmeralda Mitre, Elial Moldasky, Andrea Rincón, Martin Slipak, Maite Lanata, Benjamín Alfonso, Azul Fernández, Carla Moure, Antonia Bengoechea, Nicolás García Hume, Romina Ricci, Nai Awada, Eial Moldavsky, Victoria Kramer, Diego Páez Vilaró, Sebastián Tato Manusovich, Juanita Molina, Eva De Dominici, Carlos Cuarón, Pamela David, Gastón Dalmau, Gonzalo Demaría, Antonella Kruger, Yassine El Idrissi y Edda Bustamante.

La gala de apertura, celebrada en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, estuvo conducida por Teté Coustarot y Guido Zaffora, quienes dieron la bienvenida a una multitud de cinéfilos, profesionales de la industria y autoridades destacadas.

El evento contó, como en cada edición, con la presencia institucional del Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el Presidente del INCAA, Carlos Pirovano; el Intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el Presidente del EmturyC, Diego Juárez; la Subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto; y, a través de un comunicado, el Presidente del Comité Ejecutivo de la FIAPF, Luis Alberto Scalella entre otras autoridades nacionales, provinciales y diplomáticas.

Ante una Sala Astor Piazzolla colmada en el Teatro Auditorium, se presentaron los ejes centrales de esta edición: una programación de altísimo nivel con más de 180 títulos, la región nórdica como Invitada de Honor, la incorporación histórica de Ventana Sur Tech vinculando la tecnología con la industria creativa, y el programa de aceleración INCAA Impulsa. El broche de oro institucional estuvo a cargo de los directores artísticos del Festival, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, quienes introdujeron mediante saludos especiales al director británico Martin McDonagh y a la actriz Mariana Di Girolamo, para luego dar paso a la función de apertura con la proyección del esperado largometraje Caballo Salvaje Nueve.

En diálogo con 0223, Jorge Stamadianos aseguró que si bien en un principio se temió por la posibilidad de bajar la categoría del evento, esto quedó desestimado al ver la respuesta del público. Es que, en esta oportunidad, marcó un hito sin precedentes: antes de comenzar el Festival ya se despacharon 30.000 entradas —la misma cifra obtenida durante la totalidad de la edición anterior—, reflejando una expectativa descomunal por esta 41ª entrega.