La joya de Boca que se recuperó en tiempo récord y está a disposición para la "final" de la tabla anual

La sonrisa del "Vasco" Arruabarrena, que recupera una pieza clave para el cierre de un semestre que puede ser histórico.

Luego del último entrenamiento previo al partido ante Defensa y Justicia, Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de convocados de Boca para el duelo de este sábado a las 17.30 en La Bombonera, en el que el club de la Ribera buscará romper la sequía de casi cuatro años sin títulos.

La gran novedad de la lista es el regreso de Tomás Aranda. El 10 xeneize sufrió una fractura de peroné hace exactamente dos meses y, luego de haber recibido el alta esta semana, se entrenó a la par de sus compañeros y fue convocado por el DT.

Entre las ausencias más importantes se destacan Rodrigo Battaglia, quien no fue tenido en cuenta para este compromiso por una molestia física que sufrió en el entrenamiento del pasado martes. Además, Ángel Romero fue el extranjero “sacrificado” de la nómina para que solo cinco de los que ocupan cupo firmen planilla.

Respecto al Superclásico, tampoco está presente Milton Giménez, relegado por decisión de Arruabarrena.



