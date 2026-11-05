Aldosivi se despidió de Primera con una ajustada derrota ante River

Se terminó un nuevo paso de Aldosivi en Primera División y no pudo ser sumando, ante una multitud en el "José María Minella". River vino a tomar el protagonismo pero no podía destrabar el buen trabajo defensivo del "tiburón", hasta que un penal a 15 minutos del final le terminó allanando el camino al equipo de Leonardo Ponzio, que necesitaba asegurarse un lugar entre los cuatro de la zona para tener los octavos de final de local y cambiar la imagen después de la derrota frente a Boca. Para el "tiburón", será un barajar y dar de nuevo, de cara a un 2027 que lo tendrá en la Primera Nacional.

Como era de esperarse, con todo lo que pasó en la semana y por las necesidades de ambos, River iba a tomar el protagonismo y Aldosivi esperar para ver cómo se daba, sin descuidarse en el fondo e intentando de aprovechar alguna salida rápida.

La segunda parte, casi no se pudo dar y apenas si inquietó con un córner que quedó corto y en la última con un pase largo que García no llegó a controlar porque podía llevar riesgo al arco de Santiago Beltran, que casi no tuvo trabajo. Pero la primera parte del plan, fue casi perfecta del equipo de Sanguinetti, por mérito propio y por las carencias de un rival que no pudo plasmar en esa primera mitad una diferencia de presupuesto y jerarquía abismal.

Generó algunas situaciones por peso específico y por la importancia de los nombres, pero no tuvo casi nunca claridad, erró muchos pases, el desequilibrio individual fue mínimo y lo pudo pasar a ganar porque sí, porque jugó en campo local y probó en varias oportunidades al arco. Pero en juego, quedó en deuda el conjunto de Ponzio que tuvo tres serias con un rebote que Galván tiró por arriba casi en el área chica, una buena definición de Beltrán que encontró bien parado a Acosta y un tiro libre de Almada que pegó en el travesaño. Demasiado poco para un equipo necesitado y que enfrenta a uno que llega golpeado por el descenso.

En el comienzo del complemento, el "tiburón" intentó pararse unos metros más arriba y discutirle el partido en otro sector, pero le duró poco porque River nuevamente se adueñó de la pelota, aunque el aviso se dio en una pelota parada que Otamendi entró solo y le erró al arco de cabeza.

El encuentro entró en una meseta, en la que no pasaba casi nada. Hasta que Aldosivi tuvo un tiro libre en mitad de cancha, el envío no llevaba peligro pero Beltrán salió lejos, chocó con Otamendi y perdió la pelota, Castro buscó el arco, Vombergar no pudo empujar pero Moya sí y parecía la apertura del marcador. Sin embargo, el VAR le avisó al árbitro de un offside milimétrico del goleador y lo anuló.

Con los gritos de su gente, se despertó un poco River y fue para adelante. Sin ideas, pero ganó un par de faltas en la puerta del área, con un celoso Ferreyra con los jugadores locales. Acosta le descolgó uno del ángulo y uno de Driussi fue al medio de la barrera, pegó en la mano de Vombergar que parecía en posición natural, pero el VAR interpretó otra cosa, se la mostraron al árbitro que los siguió y Lucas Beltrán, desde los 12 pasos, rompió el cero.

Con ese tanto, el partido se terminó. Aldosivi fue sin ideas y River casi no aceleró. Cuando lo hizo, por izquierda, Ortega tiró un centro que nadie salió a cortar y Ángel Correa, en soledad, definió ante la salida de Acosta para sellar el 2 a 0 final.

Síntesis

Aldosivi (0): Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Agustín Palavecino, Lucas Castro, Alan Sosa y Martín García; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios: ST 32' Juan Bautista Dadín por Gaitán, 40' Felipe Anso, Federico Laurelli y Elías López por Castro, Cufré y Moya.

River Plate (1): Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Tomás Galván; Thiago Almada; Angel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Cambios: ST 21' Sebastián Driussi por Galván, 35' Santiago Silva, Francisco Ortega y Rafael Borré por Espíndola, Acuña y L.Beltrán. y 48' Mauro Arambarri por Andrada.

Goles: ST 31' L.Beltrán, de penal (R) y 46' Correa (R).



Árbitro: Bryan Ferreyra.



Estadio: José María Minella.



