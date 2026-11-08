Medio Maratón de Mar del Plata: quiénes fueron los ganadores de una edición récord

Mar del Plata volvió a convertirse en el escenario de una verdadera fiesta del atletismo con una nueva edición de la Medio Maratón de Mar del Plata, que reunió a unos 13 mil participantes y estableció un récord de inscriptos. La competencia convocó a corredores de distintos puntos del país y tuvo como protagonistas a atletas profesionales, aficionados y representantes de las categorías para personas con discapacidad, en una jornada que volvió a mostrar el crecimiento del running en la ciudad.

Como ya es habitual, el punto de largada y llegada estuvo ubicado en la intersección de Guardavidas Guillermo Volpe y Primera Junta, en pleno Playa Grande. Desde allí se desarrollaron las tres distancias disponibles: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, con circuitos que permitieron disfrutar de algunos de los paisajes más característicos de Mar del Plata. La convocatoria convirtió a la zona costera en el centro de una jornada deportiva multitudinaria.

Laureano Rosa encabezó los 21K y hubo definiciones ajustadas en las otras distancias

En la prueba principal de 21 kilómetros, el ganador fue Laureano Rosa, quien completó una destacada actuación y cruzó la meta con una ventaja de dos minutos y cuatro segundos sobre Juan Cruz Rodríguez, que terminó en la segunda posición. El podio lo completó Tomás Moyano, quien finalizó a casi tres minutos del vencedor.

Por su parte, entre las mujeres la ganadora fue Sofía Luna. La marplatense que viene de representar a la ciudad a nivel nacional e internacional, cruzó la meta con un tiempo de 1:25.01 y se quedó con el primer lugar. El podio lo completaron: Magalí Battaglia, que llegó 50 segundos más tarde y Agustina Boucherie quien fue tercera un minuto y 45 segundos más tarde.

Los 10K tuvieron una definición mucho más ajustada. Agustín Contreras se quedó con la medalla de oro después de superar por apenas ocho segundos a Ulises Sanguinetti, mientras que Mauro Tarrabé terminó en el tercer puesto, a 59 segundos del ganador. Entre las damas, María Luz Rosat impuso condiciones con un tiempo de 38:02 para subirse a lo más alto del podio, escoltada por Xoana Coronel (38:28) y Julia Lana (38:34).

En los 5K, por su parte, Agustín Bandiera se llevó la victoria con 40 segundos de diferencia sobre Alfredo Ardile, mientras que Santino Marchetti completó el podio a un minuto y cuatro segundos del primero. En la rama femenina, Renata Sáenz se quedó con la victoria tras cruzar la meta en 18:01, seguida por Iara De Dominicis en el segundo puesto con 18:53 y María Florencia Pollola en la tercera ubicación con 19:50.

La Medio Maratón también tuvo un espacio destacado para las categorías de personas con discapacidad. En los 21K femeninos, las ganadoras fueron Lucía Puca (atletismo asistido), Flavia Sosa (ciego o baja visión), Liliana Díaz (otras discapacidades) y Maia Vedelini (silla de ruedas). Entre los hombres se impusieron Eduardo Torres (atletismo asistido), Hugo Acuña (ciego o baja visión) y Lucas Pozzi (otras discapacidades).

En los 10 kilómetros, las vencedoras femeninas fueron Macarena Acosta (atletismo asistido), Sonia Román (ciego o baja visión), Eliana Menchón (otras discapacidades) y Milagros González (silla de ruedas). En la rama masculina, los primeros puestos correspondieron a Luis Iglesias, en ciego o baja visión, y Ramiro Buenahora, en otras discapacidades.

Finalmente, en los 5K también hubo representantes destacados de las categorías adaptadas. Candela De La Puente se quedó con el primer puesto femenino en otras discapacidades, mientras que Daniel Pignataro fue el ganador masculino en otras capacidades. Así, la competencia volvió a ofrecer un espacio de participación y protagonismo para diferentes atletas.

Con cerca de 13 mil inscriptos y un nuevo récord de convocatoria, la Medio Maratón de Mar del Plata cerró otra edición multitudinaria. Las victorias de Rosa, Contreras y Bandiera en las principales distancias fueron parte de una jornada que tuvo al deporte como protagonista y que ratificó el lugar de la ciudad como uno de los escenarios destacados del calendario nacional de running.