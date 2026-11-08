Boca festeja y River espera: así quedó el cuadro de playoffs tras una definición infartante

Así quedaron las posiciones de la tabla anua y el camino hacia el título del Clausura tras la consagración del Xeneize ayer en La Bombonera.

Boca Juniors es el campeón de la Tabla Anual 2026. El equipo de Arruabarrena se quedó con la cima luego de una última jornada cargada de emociones, en la que necesitaba sostener su ventaja sobre sus perseguidores. La derrota de Argentinos Juniors por 2-0 ante Huracán terminó de despejar el camino, mientras que el Xeneize cumplió con su parte al imponerse por 1-0 en su estadio y desató el festejo por una nueva consagración.

Con 63 puntos, el conjunto de la Ribera consiguió el tercer trofeo que entregó la AFA durante la temporada. De esta manera, se sumó a Belgrano, campeón del Apertura, y a Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional. El Canalla también ganó en su presentación, 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, pero sus 62 unidades no le alcanzaron para quedarse con el primer puesto y debió conformarse con el segundo lugar.

La pelea por los puestos internacionales también dejó definiciones importantes. Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors ocuparon los tres primeros lugares y aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores, aunque el Bicho deberá disputar el repechaje. Detrás aparecen Independiente Rivadavia, Gimnasia de La Plata y Vélez, mientras que River Plate terminó séptimo, con 55 puntos, y consiguió su boleto a la Copa Sudamericana. Belgrano, por su parte, ya tenía asegurada su presencia en la Libertadores por haber ganado el Apertura.

En la parte baja de la clasificación, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto finalizaron en los últimos dos puestos y quedaron marcados por el descenso. El Tiburón cerró la temporada con apenas 20 unidades, mientras que el conjunto cordobés sumó 14. Por encima de ellos terminaron Deportivo Riestra y Central Córdoba, en una tabla que todavía tendrá un último movimiento con el partido pendiente entre el Ferroviario y Lanús.

El cuadro de los playoffs del Clausura

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)



River (4°B) – Lanús (5°A)*

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)



Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)*

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)



Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)*

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)



Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

*Cruces por definirse

El último encuentro entre Central Córdoba y Lanús terminará de definir algunas posiciones y podría modificar los cruces de octavos de final. River está especialmente atento, ya que su rival podría ser el Granate, Defensa y Justicia o Vélez, mientras que Barracas Central y Belgrano también esperan conocer cuál será su adversario. Con Boca como dueño de la Tabla Anual, el campeonato entra ahora en una etapa decisiva en la que cada partido tendrá valor de eliminación directa.