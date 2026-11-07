Peñarol reaccionó pero no le alcanzó ante Independiente

Independiente de Neuquén se impuso por 63 a 58 a Peñarol en un partido que tuvo momentos de dominio local y una gran remontada visitante. Sofía Cabrera fue la figura con 21 puntos y 8 rebotes.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

Independiente comenzó mejor y rápidamente impuso condiciones. Con Valentina Numa y Josefina Torruella como protagonistas, dominó las acciones y cerró el primer cuarto con una clara ventaja de 20-9. En el segundo período, Peñarol encontró respuestas de la mano de Débora Coli, mientras el equipo de Gabriel Del Égido comenzó a rotar el plantel. Sofía Cabrera, con 12 puntos, fue determinante para que las locales se fueran al descanso arriba 36-24.







La visita salió decidida a cambiar la historia después del entretiempo y protagonizó una gran reacción. Con Coli como referencia ofensiva y los aportes de Regina Carosio y Celeste Selent, Peñarol achicó la diferencia hasta ponerse a tres puntos, obligando al entrenador local a solicitar minuto cuando restaban cuatro minutos para el cierre del tercer cuarto.

En el momento más complicado apareció Torruella con un triple desde el perímetro que frenó el envión visitante y le devolvió aire a Independiente. Peñarol ganó el parcial 18-12, pero el Rojo logró cerrar el tercer capítulo arriba por 48-42.







En el último segmento, Independiente supo manejar los tiempos y responder en los momentos decisivos para sostener la ventaja. Finalmente, fue triunfo neuquino por 63-58. Sofía Cabrera, con 21 puntos y 8 rebotes, se quedó con el reconocimiento a la MVP. El equipo de Gabriel Del Égido mostró carácter para superar los momentos de mayor dificultad y quedarse con una victoria trabajada ante Peñarol.