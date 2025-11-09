La suerte no lo acompañó: P15 para Franco Colapinto en Interlagos

El argentino tuvo un buen rendimiento durante la carrera pero no consiguió acercarse a los tan ansiados puntos.

En un Gran Premio de Brasil donde hubo tres abandonos, muchos incidentes y la lluvia finalmente no fue protagonista, Franco Colapinto finalizó en el puesto 15 tras haber largado un puesto más atrás. Por otra parte, el ganador de la carrera fue Lando Norris que no tuvo problemas para quedarse con el triunfo.

La carrera arrancó con muchos incidentes, entre ellos: uno de Lewis Hamilton con Carlos Sainz y otro de Gabriel Bortoleto (el piloto local) que no tuvo un buen fin de semana y terminó abandonando en el final.

Tras la relanzada por estos incidentes ocurrió un importante incidente entre Antonelli, Piastri y Leclerc. El que peor la sacó fue el monegazco que tuvo que abandonar tras perder uno de sus neumáticos en la primera curva.

Luego de este incidente ya no hubo más problemas entre los monoplazas y la carrera trascurrió sin problemas. Colapinto llegó a estar en la zona de los puntos aprovechando la paradas de algunos rivales pero cuando tuvo que ir al box se terminó toda la ilusión para él. El nacido en Pilar soñará con esa parada lenta que duró 5.3 y cayó al final a falta de poco menos de 25 vueltas. Esta situación lo sentenció y se tuvo que conformar con ese puesto 15.

La mala noticia para el argentino fue que su compañero de equipo, Pierre Gasly, consiguió sumar el último punto con este puesto 10 que logró con una buena defensa sobre el final.

En la pelea por la victoria, Verstappen remontó desde el puesto 19 pero no le alcanzó para llevarse el triunfo y finallizó en el tercer lugar. La victoria fue para Norris que estiró la ventaja en el campeonato y el segundo lugar fue de Kimi Antonelli que tuvo una gran fin de semana desde el viernes hasta hoy.

El campeonato de pilotos quedó:

Lando Norris 390

390 Oscar Piastri 366

366 Max Verstappen 341

La próxima carrera se disputará el 23 de noviembre en Las Vegas, la que será la fecha 22 del campeonato mundial 2025. Luego se trasladarán a Qatar una semana después y la temporada terminará el 7 de diciembre en Abu Dhabi.