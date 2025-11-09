Buenas noticias para Colapinto: el motivo por el que largará dos puestos más adelante

El piloto argentino largará dos puestos más adelante ya que dos pilotos que clasificaron delante de él hicieron modificaciones y largaran del pitlane.

La Fórmula 1 se prepara para un nuevo capítulo apasionante en el Gran Premio de Brasil 2025, y para Franco Colapinto las noticias llegaron con una sonrisa anticipada. El argentino, que inicialmente debía largar desde el puesto 18, ganará dos posiciones gracias a sanciones impuestas por la FIA a Max Verstappen y Esteban Ocon, quienes partirán desde la calle de boxes.

El piloto de Alpine, que protagonizó un fin de semana cargado de emociones tras su confirmación como piloto titular para 2026 y el fuerte accidente sufrido en la carrera sprint, tendrá ahora una oportunidad más favorable para pelear por sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Según informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Verstappen y Ocon realizaron cambios no autorizados en sus monoplazas, superando el límite reglamentario de motores y componentes. Por ese motivo, ambos fueron penalizados con la salida desde el pitlane, alterando por completo el orden de la parrilla en Interlagos.

Este ajuste beneficia directamente a varios competidores, entre ellos Colapinto, quien partirá desde la posición 16. Detrás suyo lo harán Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto, mientras que Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. también se ubican en el segundo pelotón de la grilla.

Para el piloto de Pilar, la cita brasileña tiene un valor especial. No solo busca cerrar un fin de semana de reivindicación tras el susto del sábado, sino que además enfrenta su mejor oportunidad para sumar puntos en la temporada 2025, justo antes de ingresar en la etapa final del campeonato.

La nueva parrilla de salida quedó encabezada por Lando Norris (McLaren), seguido por el joven Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari). Más atrás aparecen Oscar Piastri, Isack Hadjar y George Russell, en una combinación que promete una carrera vibrante desde el inicio.

Nueva parrilla de salida para el GP de Brasil 2025

L. Norris (McLaren) A. Antonelli (Mercedes) C. Leclerc (Ferrari) O. Piastri (McLaren) I. Hadjar (RB) G. Russell (Mercedes) L. Lawson (RB) O. Bearman (Haas) P. Gasly (Alpine) N. Hulkenberg (Kick Sauber) F. Alonso (Aston Martin) A. Albon (Williams) L. Hamilton (Ferrari) L. Stroll (Aston Martin) C. Sainz Jr. (Williams) F. Colapinto (Alpine) Y. Tsunoda (Red Bull) G. Bortoleto (Kick Sauber)

M. Verstappen (Red Bull) *Desde el pitlane

E. Ocon (Haas) *Desde el pitlane

Con un auto que mostró consistencia en ritmo de carrera y un clima que podría sumar incertidumbre, Franco Colapinto afrontará este domingo, desde las 14 horas, una jornada crucial en busca de su primer resultado puntuable en la Fórmula 1. Argentina, una vez más, estará atenta a su ilusión más joven en la elite del automovilismo.