Repartidores de Mar del Plata tendrán una calcomanía con un QR para agilizar la atención médica ante accidentes

Ante los reiterados accidentes de tránsito que involucran a repartidores y conductores de aplicaciones, el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAMM) lanzó una iniciativa junto al SAME para agilizar la atención médica. En diálogo con 0223, Alan Veltri, Secretario General de dicho gremio, explicó cómo surgió esta iniciativa.

Se trata de una calcomanía con un código QR que los trabajadores pueden pegar en el casco o en la bici. Al escanearlo, el personal de emergencias podrá acceder a información importante para asistirlos.

El registro incluye datos personales, teléfonos de contacto, grupo sanguíneo y antecedentes médicos, como diabetes o alergias a determinados medicamentos.

Accidente ocurrido el 8 de septiembre donde un delivery aplicación.

"Hoy lamentablemente nos accidentamos y no saben quiénes somos. Ahora, con este QR, el SAME directamente lo escanea y ya tienen todos los teléfonos de contacto, saben qué tipo de sangre tenemos, si somos diabéticos y un montón de cosas más", explicó Alan Veltri.

El dirigente gremial contó que la propuesta surgió a partir de las distintas situaciones que atraviesan los trabajadores en la calle y de la necesidad de contar con herramientas que faciliten la asistencia ante un siniestro.

Además, aclaró que no es necesario estar afiliado al sindicato para acceder a la calcomanía. La iniciativa está destinada a todos los trabajadores del reparto, tanto quienes utilizan motos como bicicletas.