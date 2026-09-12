Entre el endeudamiento y la inseguridad, deliverys sufren con el ránking de las aplicaciones: "Es la lógica del algoritmo"

Las problemáticas de la tecnología y la realidad en la calle. Foto 0223.

El secretario general del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm), Alan Veltri, repasó las principales preocupaciones de un sector creciente en su cantidad de trabajadores. Cómo impactan las decisiones de las aplicaciones y las condiciones que exigen para regularizar el empleo.

Preocupa el robo de motos y la situación económica. Foto 0223.

En diálogo con Extra (FM 102.1), Veltri contó el estado actual de las calles que circulan con respecto a la inseguridad. "Estamos en un momento complicado. No solamente les roban a los chicos de aplicaciones, los deliverys tradicionales también están sufriendo. Es un tema general del reparto", advirtió.

"Tenemos el contacto del nuevo jefe (de la policía). Para ver si nos podemos juntar en estos días y empezar a planificar estrategias para trabajar más tranquilos. Es complicado en los barrios y, mismo, en pleno centro, dijo Alan Veltri.

Cómo se financian los trabajadores de aplicaciones. Foto 0223.

Endeudamientos y el algoritmo como factor determinante

A nivel nacional, las estadísticas sobre morosos y los montos de endeudamiento en hogares encendieron las alarmas. El cambio del mercado digitalizó el acceso a créditos que se convirtieron en problemas. Las aplicaciones trabajan con los préstamos, con datos personas y el algoritmo que los procesa para ofrecer el producto.

Pero, en el caso de las aplicaciones de viaje y de reparto, sostienen otro inconveniente para el secretario general del Sicamm: "Los compañeros que viven de esto pierden todo el tiempo por el bajo consumo. También hay un ránking: si estás más bajo, tenés menos pédidos. No hay lógica, es la lógica del algoritmo. Es la inestablidad que corre por el sector".

Sobre la falta de condiciones y derechos para el trabajador en las aplicaciones, planteó que "hay necesidades y una de ellas es la de los paradores". "Los chicos esperan en una plaza, en la calle o abajo de un árbol. A veces, no los dejan estar en los locales donde tienen que esperar el pedido". Es parte del proyecto que presentaron en el Concejo Deliberante y buscarán poner en funciones para mejorar las condiciones laborales.