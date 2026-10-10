Le robaron la moto a un repartidor y sus compañeros la rastrearon por el GPS: llegaron hasta una casa y la destruyeron

El robo de la moto de un repartidor en el partido bonaerense de Tigre terminó generando una sucesión de hechos cada vez más violentos. Los compañeros del delivery rastrearon la señal del GPS del vehículo robado y los condujo hasta una vivienda en la que sospechaban que estaba escondido el delincuente.

El grupo se concentró en la puerta de la vivienda y comenzó a dañar el frente, provocando preocupación entre los vecinos. Según las versiones difundidas por los medios locales, los trabajadores ingresaron a la casa por la fuerza y provocaron destrozos en el interior. Además agredieron a un hombre, presuntamente vinculado al robo.

La Policía debió intervenir rápidamente para evitar que el sospechoso fuera víctima de un linchamiento. Un auto, aparentemente del hombre en cuestión, terminó incendiado y los videos del momento se viralizaron en las redes sociales.

La moto fue recuperada y una persona quedó detenida

La búsqueda continuó hasta un taller mecánico a pocas cuadras de la vivienda, donde finalmente encontraron la moto robada. Según medios locales, los repartidores lograron recuperar el vehículo y luego se presentaron en la Comisaría Primera de Tigre Centro para realizar la denuncia correspondiente.

Según trascendió, habría una persona detenida por el robo inicial de la moto. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre heridos o posibles medidas judiciales por los destrozos destrozos, la agresión y el incendio del auto.

La investigación deberá ahora determinar también quiénes intervinieron en los daños a la vivienda y al vehículo, además de esclarecer el hecho delictivo que desencadenó el conflicto.