Le arrebató la cadena a un hombre de 77 años y lo atraparon los vecinos

Un joven que le arrebató la cadena a un hombre de 77 años que caminaba por la costa fue reducido por algunos testigos que vieron lo sucedido y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

Tiene 18 años.

Autoridades policiales informaron que el hecho se registró este mediodía en inmediaciones de la costa y Necochea cuando el sujeto de 18 años sujetó del cuello a la víctima y le sustrajo una cadena de oro.

Tras cometer el ilícito, el sospechoso intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta junto a otro individuo, pero la intervención de transeúntes provocó que ambos perdieran el control del rodado y cayeran al suelo, continuando luego la huida a pie.

Se desplazaba en moto con un cómplice.

Vecinos del sector interceptaron y retuvieron al presunto autor en inmediaciones de las calles Salta e Ituzaingó hasta el arribo del personal policial que lo trasladó a la comisaría primera donde labraron las actuaciones de rigor.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la notificación de causa por tentativa de robo y su traslado a la alcaidía penitenciaria de Batán.