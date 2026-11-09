Murió Ricardo 'Vasco' Saragüeta, histórico piloto de motocross: volcó el tractor que manejaba

Ricardo José "Vasco" Saragüeta, un referente indiscutido del motocross argentino, falleció a los 61 años tras sufrir un trágico accidente en Trenque Lauquen. El incidente ocurrió mientras realizaba labores de mantenimiento en uno de los circuitos que él mismo había creado, cuando un tractor volcó y lo atrapó.

El accidente tuvo lugar durante la mañana del domingo en un terreno ubicado en la intersección de las calles Lucía B. Pastor y Orellana. Saragüeta efectuaba tareas de desmalezamiento y mantenimiento en el circuito cuando, por causas que aún se investigan, el tractor perdió estabilidad y terminó volcando sobre su cuerpo, causándole la muerte en el acto debido al peso del vehículo.

Las autoridades fueron alertadas del suceso poco después de las 10 de la mañana. Inmediatamente se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de muerte por accidente, con la intervención del fiscal de turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

El fallecimiento de Saragüeta generó un profundo impacto en la comunidad del motocross, donde era reconocido no solo por su desempeño como piloto, sino también por su compromiso como organizador y promotor de la disciplina en la región.

Con más de tres décadas dedicadas al motocross, Saragüeta comenzó su carrera como piloto en 1995. Tres años después, en 1998, amplió su participación al organizar competencias, marcando el inicio de un proyecto que transformaría el deporte local.

En 2001 inauguró el circuito Laguna Roja, que con el tiempo se convirtió en un punto de referencia para pilotos de la zona. Posteriormente, en 2009, sumó un segundo trazado llamado 325, reconocido por su exigencia técnica y considerado entre los tres mejores del país.

Ambos circuitos fueron escenarios de eventos nacionales importantes, incluyendo fechas del Campeonato Argentino de Motocross, el Abierto de la República y la Triple Corona, además de múltiples competencias provinciales y nacionales. Este trabajo posicionó a Trenque Lauquen como una plaza clave en el calendario nacional, y a Saragüeta como un embajador deportivo de la ciudad.

A pesar de sus responsabilidades organizativas, "el Vasco" continuaba compitiendo activamente. Con su Kawasaki 450, se mantenía entre los diez mejores del ranking nacional en su categoría, demostrando su pasión intacta por la competición.

Además de su desempeño en las pistas, Saragüeta participaba directamente en el mantenimiento de los circuitos que había impulsado. Fue precisamente durante una de estas tareas cotidianas que ocurrió el fatal accidente, cerrando un ciclo de entrega y dedicación al motocross que marcó su vida.

Su legado perdurará en la historia del motocross argentino, tanto por sus logros deportivos como por su incansable esfuerzo en promover y organizar competencias que fortalecieron la disciplina en la región.