Macabro: salió de su casa, dijo que volvía pronto y apareció muerta en un pastizal

Una mujer de 35 años fue encontrada muerta en una zona de pastizales junto a la Ruta Nacional 89, cerca de Quimilí, Santiago del Estero. María Luján Sosa había salido de su casa la noche anterior y les había dicho a sus familiares que regresaría pronto, pero nunca volvió. El cuerpo presentaba múltiples golpes y, en el marco de la investigación, la Policía demoró a un tío de la víctima.

Cómo fue el estremecedor hallazgo del cuerpo de la joven

Según la reconstrucción publicada por medios locales, la joven salió de su vivienda del barrio Marco Antonio el sábado alrededor de las 22.30. Antes de irse, avisó que volvería en un rato, aunque no precisó adónde se dirigía. En principio, dejó su teléfono celular en la casa y, ante su ausencia, sus familiares radicaron una denuncia durante la mañana del domingo.

Las autoridades llevarán a cabo la autopsia correspondiente.

El hallazgo se produjo cerca de las 10.30, a unos cuatro o cinco kilómetros de la ciudad. La víctima estaba boca abajo entre los pastizales y los primeros relevamientos indicaron que tenía múltiples golpes. Personal policial preservó el lugar y convocó a especialistas de Criminalística para realizar las pericias. La Justicia también ordenó una autopsia para determinar la causa de muerte.

Durante las primeras actuaciones fue demorado M.S., de 55 años, tío de la víctima, quien había llegado desde Buenos Aires aproximadamente un mes antes. De acuerdo con la información difundida por El Liberal, el hombre habría reconocido que intercambió mensajes y audios con su sobrina durante la noche del sábado, aunque aseguró que no fue a buscarla. Los investigadores buscan reconstruir sus últimas comunicaciones y movimientos.

La mujer sufría violencia de género por parte de su expareja.

El caso también tiene como antecedente una denuncia por violencia de género que Sosa había realizado semanas antes. El 22 de septiembre, durante una entrevista en una radio de Quimilí, la mujer había relatado situaciones de violencia que atribuyó a su expareja y afirmó que había recurrido a la Policía. Por el momento, no se confirmó que esos episodios tengan relación con su muerte.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si efectivamente se trató de un femicidio. Mientras esperan los resultados de la autopsia y avanzan las medidas judiciales, los investigadores deberán establecer qué ocurrió desde que la mujer salió de su casa hasta que fue encontrada sin vida junto a la ruta.